Финансовые новости: 08.04.2024, 17-47 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1008W7 (СеверстБ06).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

08.04.2024

17:47

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 08.04.2024, 17-47 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 91.55) и диапазона оценки рыночных рисков (до 887.9 руб., эквивалентно ставке 9.0 %) ценной бумаги RU000A1008W7 (СеверстБ06).

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