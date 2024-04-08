Финансовые новости: Об определении даты начала торгов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Наименование ценной бумаги. Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-01. Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания “КарМани”. Тип ценных бумаг Облигации биржевые, предназначенные для квалифицированных инвесторов Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-01-00321-R-002P от 04.04.2024 Номинальная стоимость 1 000 рублей. Количество ценных бумаг в выпуске 300 000 штук. Дата погашения 04.01.2025 – 10% от номинальной стоимости Облигаций;

04.04.2025 – 10% от номинальной стоимости Облигаций;

03.07.2025 – 10% от номинальной стоимости Облигаций;

01.10.2025 – 10% от номинальной стоимости Облигаций;

30.12.2025 – 10% от номинальной стоимости Облигаций;

30.03.2026 – 10% от номинальной стоимости Облигаций;

28.06.2026 – 10% от номинальной стоимости Облигаций;

26.09.2026 – 10% от номинальной стоимости Облигаций;

25.12.2026 – 10% от номинальной стоимости Облигаций;

25.03.2027 – 10% от номинальной стоимости Облигаций.

Дата погашения Облигаций – 25.03.2027. Торговый код RU000A1087G4ISIN код RU000A1087G4. Уровень листингаТретий уровень. Сектор – Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Способ размещения-Закрытая подписка. Цена размещения – Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения. Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 180-й (Сто восьмидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска Андеррайтер

наименование АО ИФК “Солид” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0131900000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Солид ИФК

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