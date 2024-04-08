Финансовые новости: Об изменении даты возобновления торгов фьючерсами и опционами на фьючерсы на акции ПАО “ГМК “Норильский никель” (GMKN)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Московская биржа обращает внимание участников торгов и их клиентов на изменение даты возобновления торгов поставочными фьючерсными и маржируемыми опционными контрактами на фьючерсные контракты на акции ПАО “ГМК “Норильский никель”.
Торги фьючерсами на акции GMKN и маржируемыми опционами на них стартуют 09.04.2024 в 10:00.
Спецификация контракта размещена на сайте Московской биржи.
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