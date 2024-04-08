Финансовые новости: Доля юаня обновила максимум как на биржевых, так и внебиржевых торгах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В марте доля юаня на биржевом валютном рынке составила 53%, на внебиржевом — 39,6%.

Курс рубля оставался относительно стабильным, в том числе благодаря сохранению жестких денежно-кредитных условий. Также его поддержал рост чистых продаж валютной экспортной выручки — на 16% по сравнению с предыдущим месяцем.

Доходности ОФЗ в марте в среднем по кривой увеличились на 85 базисных пунктов. На фоне постепенного восстановления требований к нормативу краткосрочной ликвидности сохраняется потенциал спроса на ОФЗ со стороны банков.

Индекс МосБиржи в марте вырос на 2,3%. При этом покупали акции в основном некредитные финансовые организации и банки, а граждане впервые с ноября 2022 года стали крупнейшими нетто-продавцами.

Подробнее читайте в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

Фото на превью: Smart Calendar / Shutterstock / Fotodom