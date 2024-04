Ученый НГУ прокомментировал предварительные итоги завершающегося сезона острых респираторных заболеваний

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Подходит к завершению очередной сезон респираторных инфекций, в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России (г. Санкт-Петербург) подведены предварительные итоги, согласно которым от предыдущих он отличался тем, что в январе этого года в России была зафиксирована тридемия. В целом по миру человечество было атаковано сразу тремя разными группами вирусов: гриппа, ОРВИ и COVID-19. Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, академик РАН Сергей Нетесов рассказал об особенностях отступающей «тройной» эпидемии, причинах ее возникновения и прогнозах на следующей эпидсезон 2024-2025 годов.

Тройной удар

Не успела завершиться пандемия новой коронавирусной инфекции, как в мире заговорили о возможности наступления твиндемии COVID-19 и гриппа. Это термин впервые возник в августе 2020 года в США. Эксперты в области здравоохранения отреагировали на угрозу возможной двойной эпидемии, советуя людям сделать прививку от гриппа.

— Ученые-вирусологи предполагали, что твиндемия возникнет в эпидсезоне 2020-2021 годов, однако тогда этого не произошло из-за низкой активности вируса гриппа. В СМИ активно обсуждалась гипотеза о том, что якобы он был подавлен вирусом COVID-19. Однако это мнение ошибочно. С научной точки зрения это невозможно и противоречит природе вирусов. На самом деле вирус гриппа был подавлен из-за массового ношения масок населением всего мира. Эти средства защиты намного эффективнее останавливают распространение гриппа, нежели коронавируса, из-за большей степени заразности последнего. Существует мнение, что маски неэффективны вследствие того, что размер вируса гораздо меньше, чем отверстия между волокнами маски, поэтому эта преграда недостаточна, чтобы отсечь его. Но вирусы поодиночке в воздухе не летают. Они распространяются в больших количествах в микрокаплях – например, при кашле и чихании зараженного человека. Именно микрокапли диаметром более 5 микрон обычные хирургические маски отсекают на 70%. А вот профессиональные респираторы, например, 3M N95, на 100% защитят от микрокапель меньшего диаметра, но у них есть один недостаток – в них тяжело дышать, зато достигается очень сильный эффект фильтрации, — рассказал Сергей Нетесов.

С наступлением 2023 года появилось трио респираторных вирусов, создающих так называемую тройную эпидемию — Tripledemics. Против человечества объединились грипп, COVID-19 и респираторно-синцитиальный вирус. У них схожие симптомы, и отличить одно заболевание от другого можно только по результатам лабораторных исследований.

COVID-19 по-прежнему лидирует

По мнению ученого, причиной трипандемии стало снижение патогенности коронавируса, который в процессе собственной эволюции стал менее смертельным, но более заразным. Именно поэтому в 2020 году во всем мире заболевших было меньше, чем в 2021 и 2022 годах, зато умерших – больше. Тогда смертность от COVID-19 составляла от 2 до 7% от общего числа заразившихся, тогда как для обычного вируса гриппа характерен средний показатель в 0,02%.

— На самом деле COVID-19 унес в 2020 году очень много жизней во всем мире. По данным Росстата, в предшествующие ему годы смертность в целом по России составляла в среднем 900 тысяч человек ежегодно. А в 2020 году она повысилась до 1 миллиона 200 тысяч человек. Но если вы посмотрите причины смертности, то будете очень удивлены – это вовсе не коронавирус. Большую часть составляют сердечно-сосудистые заболевания. Тем временем по правилам Всемирной организации здравоохранения, если больные умирают в течение месяца после перенесенной инфекции, считается, что причиной этого стали ее последствия. Значит, COVID-19 нанес организму человека серьезный удар, от которого больной уже не смог оправиться, – пояснил Сергей Нетесов.

Как рассказал ученый, с марта 2021 года люди практически перестали носить маски вне сезона острых респираторных заболеваний. В итоге вирусы стали гораздо более болезнетворны, поскольку препятствий для их распространения уже не было. Это и оказалось еще одной причиной возникновения тридемии. Лидером по заболеваемости по-прежнему остается COVID-19, на втором месте — грипп, в данном случае его подтип Н3N2, а на третьем — респираторно синцитиальный вирус, поражающий в первую очередь детей и пожилых людей, против которого ученые уже давно пытались разработать вакцину. С сентября прошлого года такая вакцина применяется в Европе и США. В России этого препарата до сих пор нет.

— Обращает на себя внимание тот факт, что в сумме все вирусные возбудители вызывают только около 40% всех острых респираторных заболеваний. Значительную их долю вызывают патогены невирусной природы, а именно – бактериальные и грибковые инфекции. Почему-то у нас в России в подавляющем большинстве случаев публикуют данные только по вирусным респираторным инфекциям. Между тем около половины ОРЗ вызываются бактериальными патогенами, причем довольно часто имеет место смешанная или сочетанная вирус бактериальная природа возникновения заболеваний, – уточнил Сергей Нетесов.

Сезон тридемии завершен

По данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, очередной эпидсезон завершается. Уровень заболеваемости опустился ниже порога эпидемичности. Следующий сезон начнется в октябре и продолжится до конца марта следующего года. По мнению Сергея Нетесова, он будет близок к прошедшему, но активность коронавируса, скорее всего, несколько снизится, и придет другой подтип гриппа. С большой вероятностью, это будет подтип H1N1. Между эпидсезонами ученый рекомендует пройти вакцинацию от вируса гриппа. Сделать это лучше всего в августе или сентябре, когда компоненты вакцины будут заменены в соответствии с тем вирусом гриппа, который придет на смену предыдущему. Особенно необходима вакцинация людям, входящим в группы риска. Им следует проходить эту профилактическую процедуру ежегодно, остальным достаточно ставить прививки от гриппа раз в 2-3 года.

— К сожалению, нередко приходится слышать, что вакцины якобы не помогают: человек сделал прививку от гриппа или коронавируса, и все равно заболел. Но при этом часто не уточняется, чем именно. Эти заболевания часто имеют сходные симптомы, и поставить верный диагноз зачастую можно только после результатов лабораторных анализов. Кроме того, только половина прививок формируют так называемый стерилизующий иммунитет, надежно защищающий от заражения. Другая половина нацелена на ослабление течения болезни при заражении. Тогда вакцинированный человек переносит заболевание в легкой форме, например, как при вакцинации от COVID-19. Не стоит забывать и о том, что данный вирус постоянно эволюционирует. Профилактические меры при борьбе с респираторными вирусными инфекциями имеют особо важное значение, потому что медицина до сих пор не располагает эффективными противовирусными препаратами — ученым только предстоит их разработать. Но вакцинация и ношение масок в период подъема заболеваемости могут снизить риск заражения. Да, мы не можем защититься от вирусов на все 100%, как и стопроцентно обезопасить себя от несчастных случаев, но в обоих случаях остается возможность снизить вероятность наступления этих негативных моментов, соблюдая меры предосторожности, — предупредил Сергей Нетесов.

Ученый убежден, что вакцинопрофилактика очень важна, и внедрять ее надо более убедительно и широко, нежели это делается сейчас. Назначение антибиотиков в случае бактериальных инфекций необходимо для быстрого выздоровления, хотя от точной и скорой диагностики зависит быстрота и оперативность лечения. К сожалению, в настоящее время алгоритмы диагностики в системе обязательной страховой медицины отработаны недостаточно четко в первую очередь по причине недостаточного финансирования.

— Необходимы долговременные мониторинговые исследования, направленные на изучение встречаемости, молекулярно-генетического разнообразия и молекулярной эволюции патогенов. Пока в нашей стране эта работа проводится недостаточно интенсивно, хотя для эффективной работы в этом направлении имеются необходимые приборная и материально-реактивная базы, — подытожил Сергей Нетесов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI