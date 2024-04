Татьяна Голикова: В 2023 году благодаря Всероссийской ярмарке вакансий трудоустроено свыше 120 тысяч человек

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

«По данным Росстата, за февраль текущего года уровень безработицы снизился и составляет 2,8%. Это самый низкий показатель с 1992 года, – отметила Татьяна Голикова. – Количество предложений на рынке труда сужается, поэтому работа по исправлению структурных диспропорций и подготовке кадров надлежащей квалификации имеет чрезвычайно важное значение».

На заседании обсудили готовность к проведению регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

«Ярмарка вакансий зарекомендовала себя эффективным инструментом как для профориентации и трудоустройства соискателей, так и по подбору необходимых кадров для предприятий. В 2023 году по результатам регионального и федерального этапов всероссийской ярмарки было трудоустроено свыше 120 тысяч человек», – подчеркнула Татьяна Голикова.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 28 июня 2024 года, а региональный – уже в апреле.

«В этом году мероприятие проводится по поручению Президента России и становится ежегодным событием для всей страны. Региональный этап ярмарки состоится в единый день – 12 апреля. При этом в ряде субъектов мероприятия продлятся и в выходные дни или начнутся на несколько дней раньше», – отметил глава Минтруда Антон Котяков.

Каждый регион представит свою программу с учётом потребностей локального рынка труда: соискателям предложат самые привлекательные вакансии, возможности переобучения и поддержки в переезде, посещения отдельных производственных объектов. Информация об основных мероприятиях по каждому региону с адресами площадок и контактами будет размещена на портале «Работа России».

Кроме того, на заседании обсудили проект «дорожной карты» до 2030 года по исправлению сложившихся тенденций на рынке труда Забайкальского края, доклад о доработке проектов «дорожных карт» Республики Калмыкия и Чеченской Республики.

Мероприятия проекта «дорожной карты» Забайкальского края предусматривают снижение уровня общей безработицы по методологии МОТ до 3,9%, создание порядка 37 тыс. новых рабочих мест. Запланировано повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей до 78%, по федеральному проекту «Профессионалитет» – до 85%, выпускников вузов – до 89%.

Проект содержит мероприятия по прогнозированию и анализу ситуации на региональном рынке труда, ежеквартальную периодичность достижения целевых показателей в 2024 году и мероприятия по содействию безработным гражданам и гражданам, ищущим работу, в трудоустройстве за пределами Забайкальского края, который является трудоизбыточным. Также в проект включены мероприятия по содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инвалидов и ветеранов боевых действий.

Проект «дорожной карты» предусматривает мероприятия по профессиональному обучению и переобучению безработных граждан для таких востребованных на региональном рынке труда отраслей, как горная добыча, энергетика, строительство, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Также предусмотрены мероприятия по наставничеству и сопровождению выпускников колледжей и вузов.

По итогам рассмотрения проекта «дорожной карты» правительству Забайкальского края поручено уточнить значения целевых показателей вовлечения работодателей в мероприятия по подготовке кадров, формирования резерва педагогических кадров из числа выпускников учреждений СПО, а также привлечения работников предприятий к реализации программ СПО.

По итогам заседания проект «дорожной карты» до 2030 года по исправлению сложившихся тенденций на рынке труда Забайкальского края был принят за основу и направлен на доработку.

Проекты «дорожных карт» Республики Калмыкия и Чеченской Республики, которые ранее рассматривались межведомственной рабочей группой, доработаны с учётом замечаний и одобрены. Правительствам регионов поручено приступить к реализации мероприятий «дорожных карт».

