Студентка ИЗО взяла Гран-при конкурса «Весна 45-го года»

Стали известны итоги XVII Молодёжного патриотического конкурса «Весна 45-го года». Обладательницей Гран-при стала студентка Института заочного обучения ГУУ Светлана Половнева.

Конкурс «Весна 45-го года» является неотъемлемой частью ежегодной общегородской праздничной программы Бал Победы «В шесть часов вечера…», который ежегодно проводится 9 мая в Московском городском саду «Эрмитаж».

В конкурсе принимают участие учащиеся средних, профессиональных и высших учебных заведений, творческие коллективы и работающая молодёжь города Москвы в возрасте от 16 до 30 лет.

В этом году конкурс прошёл по трём номинациям: «Патриотическая песня», «Патриотическая танцевальная композиция» и «Костюм».

Учащаяся Института заочного обучения Светлана Половнева участвовала в номинации «Патриотическая песня». Она исполнила композиции «Бабья доля» (сл. и муз. А.Я. Розенбаум) и «Баллада о матери» (сл. А. Дементьев, муз. Е. Мартынов). Жюри выставило ей максимально возможную по регламенту оценку – 105 баллов!

Поздравляем Светлану и желаем дальнейших творческих успехов.

Награждение победителей пройдёт на Гала-концерте 9 мая.

