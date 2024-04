При поддержке «Роснефти» в Тюмени прошел национальный праздник коренных народов Севера «Вороний день»

Source: MIL-OSI Russian Language News

При поддержке «РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») коренные жители Тюменской области отметили национальный праздник прихода весны – «Вороний день».

«Вороний день» занимает значимое место в национальной культуре северных народов, на празднование в Уватский район приехали более 250 гостей, в том числе – из Югры, Ямала и других регионов России.

Праздник начался с исполнения традиционных ритуалов встречи весны. Гости также увидели красочную концертную программу, включавшую вокальные и танцевальные номера, игру на национальном музыкальном инструменте – варгане. Для взрослых состоялись соревнования по национальным видам спорта, а для детей – тематическая игровая программа и квиз, посвященный истории праздника. На выставке «Северные узоры» можно было приобрести изделия декоративно-прикладного творчества – обереги, куклы, украшения.

Тюменская областная общественная организация коренных малочисленных народов «Кедр» на празднике вручила «РН-Уватнефтегазу» благодарственное письмо «За большой вклад в развитие общественного движения коренных малочисленных народов Севера Тюменской области и активную работу по пропаганде культуры, обычаев и традиций коренных народов».

Кульминацией «Вороньего дня» стала дегустация блюд национальной кухни – ухи из северной рыбы, чая на таёжных травах, ягод и орехов.

Центром празднования стал этно – культурный центр «Увас Мир Хот» («Дом Северных Людей»), который был создан и развивается при участии «РН-Уватнефтегаза». На территории центра круглогодично проходят национальные обрядовые праздники, культурные события, концерты, интерактивные экскурсии, уроки краеведения и родного языка, мастер-классы. Для погружения гостей в культуру и быт коренных народов Севера здесь построены хантыйская изба, ненецкий чум, кухня с глиняной печью, лабаз для хранения продуктов, изба охотника, полигон для стрельбы из лука и вольеры для животных. Среди экспонатов этно-центра – транспорт жителей Севера – вёсельные лодки (обласа), оленьи нарты, подбитые мехом лыжи и другие предметы традиционного уклада жизни.

С каждым годом посещаемость «Дома Северных Людей» растет – в 2023 году его гостями стали более 4 тыс. жителей Тюменской области и туристов из других регионов России. Здесь проходили сьемки популярных телевизионных программ о внутреннем туризме.

Сохранение национальной культуры коренных народов Севера и их традиционного уклада жизни – одно из значимых направлений социальной политики «Роснефти». Предприятия Компании реализуют множество социальных проектов в регионах своей деятельности, развивают инфраструктуру северных поселков, помогают семьям оленеводов, улучшают материально-техническую базу учебных заведений, социальных и медицинских объектов в районах исконного проживания КМНС.

«РН-Уватнефтегаз» совместно с администрацией Уватского муниципального района поддерживает представителей ханты, манси и эвенков Тюменской области, оказывая всестороннюю помощь в сохранении их самобытной культуры и уклада жизни. Нефтяники также предоставляют доступ к зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам, которые строятся для производственных нужд, выдают топливо на ближайших к стойбищам месторождениях. Также за последние годы предприятие передало семьям хантов более 140 единиц техники – снегоходов, лодочных моторов, бензогенераторов. «РН-Уватнефтегаз» ежегодно финансирует обучение молодежи в колледжах и вузах, участие в соревнованиях по национальному виду спорта – гонках на обласах (лодках).

На месторождении «РН-Уватнефтегаза» семь лет назад впервые была организована уникальная ярмарка товаров коренных жителей Уватского района, где они реализовывали продукцию традиционных промыслов. Второй год подряд это мероприятие проводится в районном центре Уват в расширенном формате Фестиваля коренных народов Севера Тюменской области.

Справка: «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области. В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков общей площадью более 25 тыс. км2.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

8 апреля 2024 г.

