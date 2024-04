Правительство утвердило порядок субсидирования программы доступного арендного жилья на Дальнем Востоке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 22 марта 2024 года №362

По поручению Президента в регионах Дальневосточного федерального округа будет построено более 10 тыс. квартир в рамках программы доступного арендного жилья. Постановление об условиях и порядке субсидирования этой программы подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Арендная плата будет софинансироваться из федерального и регионального бюджетов, что позволит снизить ежемесячные платежи в несколько раз. Так, первые пять лет арендаторы будут платить только треть от стоимости найма с последующим постепенным увеличением суммы к десятому году проживания. Доля средств федерального бюджета в субсидировании ставки аренды в первые пять лет составит 33%. Столько же составит доля средств из регионального бюджета.

Арендовать жильё на льготных условиях могут молодые специалисты, студенты и профессионалы, востребованные в дальневосточных регионах, а также участники специальной военной операции.

Квартиры для льготной аренды предоставляются уже с готовой отделкой, мебелью и бытовой техникой. Они приобретаются «ДОМ.РФ» у застройщиков, а затем передаются в аренду региональным операторам программы для предоставления гражданам по договору субаренды.

«Рассчитываем, что механизм долгосрочной аренды создаст комфортные условия для местных жителей и привлечёт на Дальний Восток профессионалов из других российских субъектов», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 8 апреля.

Обеспечить строительство доступного арендного жилья на Дальнем Востоке Президент поручил по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося в сентябре 2022 года. Для выполнения этого поручения в 2023 году Правительство запустило программу доступного арендного жилья на Дальнем Востоке и направило на её реализацию 87 млрд рублей.

В рамках программы уже подписаны договоры на приобретение более 5,5 тыс. квартир в 9 регионах Дальнего Востока (в Якутии, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, а также Чукотском автономном округе). Из них 82 квартиры уже переданы гражданам (42 – в Приморском крае, 40 – в Чукотском автономном округе).

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 15 апреля 2014 года № 308.

