Правительство расширило и продлило федеральную программу развития синхротронных и нейтронных исследований

Федеральная научно-техническая программа развития синхротронных и нейтронных исследований, в рамках которой в России формируется сеть уникальных установок класса «мегасайенс», продлена до 2030 года и на дальнейшую перспективу. На её реализацию из федерального бюджета планируется направить около 450 млрд рублей. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства пойдут на создание, модернизацию и функционирование установок класса «мегасайенс» и комплексов ядерной медицины, на оказание государственной поддержки исследовательских проектов по научным направлениям программы, а также на подготовку специалистов и научных кадров.

В связи с продлением программы добавлен третий этап её реализации – с 2028 по 2032 год. В этот период планируется расширить сеть исследовательской инфраструктуры и нейтронных исследований, завершить создание и обеспечить дальнейшее развитие исследовательской инфраструктуры, превосходящей по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения, провести технические и клинические испытания и регистрацию новых медицинских изделий, разработать новые технологии по направлениям реализации программы.

«Важно сделать всё необходимое, чтобы скорее нарастить собственные компетенции в критически значимых отраслях и достичь технологического суверенитета нашей страны», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 8 апреля.

Федеральная научно-техническая программа развития синхротронных и нейтронных исследований была утверждена Правительством в 2020 году. В её рамках планируется создать источники синхротронного излучения в Новосибирской области, в городе Протвино (Московская область) и на острове Русский, модернизировать Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения, модернизировать и ввести в эксплуатацию специализированный источник синхротронного излучения в Зеленограде, создать на базе Курчатовского института научно-образовательный медицинский центр ядерной медицины и адронной терапии, ввести в эксплуатацию не менее 25 исследовательских станций Международного центра нейтронных исследований в Гатчине (Ленинградская область).

Координатором программы выступает Минобрнауки, головной научной организацией – национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 16 марта 2020 года №287.

