Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова прошел первый межвузовский соревновательный форум «Аддитивные технологии как инструмент промышленного развития». Команда Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ «По слоям» заняла первое место в номинации «Устройство протезирования».

Программа мероприятия нацелена на развитие потенциала молодежи в секторе аддитивных технологий. Открытие форума состоялось 1 марта и в течение месяца студента разных ВУЗов Санкт-Петербурга разрабатывали свои проекты, выполняя задания экспертов. Всего в соревновании приняло участие 45 команд, 15 из которых прошли в финал.

Единогласно, первое место среди проектов в номинации «Устройство протезирования» заняла команда студентов «По слоям» в составе первокурсников магистратуры Института машиностроения, материалов и транспорта: Глеба Конова (капитан команды), Яны Афониной, Александра Зайцева, Елизаветы Васильевой и Сергея Саплина. Ребятами придумали необычный концепт кисти руки с использованием материала, который при нагреве может менять форму.

Мы посчитали, что будем наиболее полезны в создании протеза кисти руки. В жизни человек может столкнуться с различными ситуациями, которые могут негативно повлиять на его здоровье и качество жизни. Существует много бюджетных устройств, но они не совершенны. Есть либо функционал, либо эстетичный внешний вид. Мы хотели это исправить. Материалы с эффектом памяти формы сейчас используются во многих сферах производства, в том числе и в медицине. Но к моменту начала нашего исследования и сейчас изготовление и использование протеза кисти руки, выполненного полностью из материалов с такими свойствами, не было. Нам предстоит провести ещё множество экспериментов, чтобы довести идею до идеала и реализации , — рассказал капитан команды Глеб Конов.

Кроме признания со стороны экспертов команда политехников выиграла FDM принтер для научно-образовательного центра «Конструкционные и функциональные материалы» ИММиТ, получила диплом первой степени и возможность оплачиваемой стажировки на заводе «Арсенал».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI