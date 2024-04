От Охты до Левашова: магистранты представили проекты для новых районов Петербурга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

В СПбГАСУ состоялся V Региональный круглый стол «Современные подходы и методики научно-исследовательской работы в архитектуре», на котором магистранты архитектурного факультета представили свои проекты по развитию бывших промышленных территорий юго-восточной части Петербурга (вдоль реки Охты и проспекта Косыгина), а также проекты развития новых территорий на севере города в районе Конной Лахты и аэропорта «Левашово».

«Эти территории перспективны для формирования комфортной городской среды. Чтобы предотвратить их чрезмерно интенсивную застройку, приводящую к появлению безликих районов, основной задачей для архитекторов становится комплексное освоение участков, раскрывающее архитектурный, социальный и природный потенциал этих мест», – пояснила доцент кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ Мария Якуненкова.

По её словам, территории вдоль реки Охты и проспекта Косыгина обладают большим природным потенциалом и развитой транспортной и инженерной инфраструктурой. Однако долгое время застройка здесь велась без особой системы, и со временем спальные районы жилой застройки и крупный Ладожский вокзал оказались замкнутыми в промышленном поясе. Кроме того, общественная инфраструктура района развита плохо, а природный потенциал реки Охты не работает на жилую среду. Также оказался не раскрыт туристический потенциал района.

«Сегодня данным территориям требуется новый вектор развития, сохраняющий необходимое количество объектов промышленности для обеспечения жителей рабочими местами, но определяющий систему создания комфортной городской среды. Территории вблизи Конной Лахты и нового аэропорта “Левашово” являются новыми участками для застройки. Здесь магистрантам предстояло не только сформировать современное городское пространство, но и выявить дизайн-код архитектуры (совокупность правил и рекомендаций по вопросам облика города)», – уточнила Мария Сергеевна.

Кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ Фёдор Перов обратил внимание магистрантов на важность детального изучения генерального плана города для наиболее правильного проектирования его отдельных участков, которые тоже нуждаются в предварительном обследовании. В качестве примера такого подхода была приведена работа магистранта Льва Светличного, в которой представлен глубокий анализ юго-восточной части Северной столицы.

Генеральный директор архитектурной мастерской «АртШаг», член Союза архитекторов России Артём Клюшин отметил важность сохранения на данных территориях существующей рекреационной среды и положительно оценил системность работы обучающихся при проектировании общественных пространств вдоль реки Охты.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI