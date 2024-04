Неделя добра

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Политехническом университете Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) представил итоги деятельности в период с декабря по март. Руководитель Санкт-Петербургского отделения Михаил Рябухин поделился достижениями и планами.

На встрече представители ВСКС рассказали о разнообразных направлениях деятельности: от оказания первой помощи до проведения поисково-спасательных операций и основ выживания, также продемонстрировали результаты общей работы.

За вклад в развитие добровольчества и активное участие в жизни общества наградили ребят из студенческого пожарно-спасательного отряда «Петр Великий». В их числе студенты Инженерно-строительного института Эльдар Алиев, Анастасия Гнидина, Галина Михайлова, Алексей Капитанов, Анастасия Джур. Руководитель Санкт-Петербургского отделения ВСКС Михаил Рябухин вручил памятную книгу руководителю отряда «Петр Великий» Арине Пучковой.

Здорово, что наш университет поддерживает добровольчество. Мы можем объединять людей, которые имеют активную жизненную позицию и достигают высоких показателей в волонтёрской деятельности , — отметил заместитель руководителя отряда Эльдар Алиев.

Политехники активно помогают в различных мероприятиях. Так, они вместе с другими добровольцами корпуса спасателей встретили в Санкт-Петербурге и сопроводили школьников и педагогов, которые прибыли во временные места размещения из Белгородской области.

Мы помогли ребятам и учителям добраться до автобусов, донесли вещи, следили за порядком. Очень рады, что Санкт-Петербург может принять такое большое количество детей, обеспечить им безопасность и необходимую защиту. Осознание того, что наш малый вклад помогает продвигать большое дело, заставляет двигаться вперед , — поделилась Арина Пучкова.

Кроме этого, политехники приняли участие в акции «Журавли» в знак памяти о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Арина Пучкова, Эльдар Алиев, Алексей Капитанов и Юлия Самыгина возложили цветы у Российской национальной библиотеки.

