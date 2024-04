Михаил Мишустин по поручению Президента создал Правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии, которая займётся координацией работ по предупреждению и ликвидации последствий природных явлений на территориях отдельных регионов страны, вызванных негативным воздействием паводковых вод.

Её возглавил Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов назначен заместителем председателя комиссии.

В состав вошли Министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин.

Также по распоряжению Михаила Мишустина в состав комиссии включены представители Минтруда, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минсельхоза, Минцифры, Минпросвещения, Минобороны, МВД, Росгвардии, главы субъектов.

