Марат Хуснуллин: Обход Нижнекамска и Набережных Челнов готов наполовину

Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-7 «Волга» в Республике Татарстан

В Республике Татарстан строится обход Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-7 «Волга», который впоследствии войдёт в состав скоростного участка Казань – Екатеринбург – Тюмень магистрали М-12 «Восток». Техническая готовность дороги составляет 50%, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«По поручению Президента мы активно занимаемся строительством обходов городов. Это важные составляющие дорожно-транспортного каркаса, которые значительно разгружают населённые пункты от грузовых автомобилей, улучшают транспортную логистику, дают возможность развиваться пригородным территориям. Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов начали в 2022 году, и на сегодняшний день дорога готова наполовину. Уже уложено более 42 км верхнего слоя основания и 38 км нижнего слоя покрытия. После наступления благоприятных погодных условий дорожники приступят к устройству дорожной одежды. В общей сложности на всём протяжении обхода предстоит уложить 1 млн 262 тыс. т асфальтобетона. Благодаря обходу удастся перенаправить из городов транзит, который сейчас идёт по трассе М-7, и более чем на час сократить время в пути от Нижнекамска до Казани», – сказал Марат Хуснуллин.

Искусственные сооружения на обходе строятся с опережением. На участке возведут 10 мостов, 11 путепроводов и пять развязок. Самым крупным искусственным сооружением в составе обхода является мост через реку Каму длиной 1,3 км. Его техническая готовность составляет 60%.

«На сегодняшний день успешно завершён очередной этап надвижки металлического пролётного строения – это сложный и важный рубеж возведения моста. На седьмую, шестую, пятую и четвёртую опоры (всего их семь) надвинули 406 м конструкции, что составляет половину всей длины пролётного строения. Его общая протяжённость составит 792 м, масса – более 11 тыс. т. Продолжаются работы по строительству оставшихся опор и укрупнённой сборке металлического пролётного строения моста», – отметил зампред Правительства.

Также дорожники приступили к обустройству дороги, в том числе к установке шумозащитных экранов на участках, которые проходят вблизи населённых пунктов. Всего на обходе предстоит смонтировать более 14 км шумозащитных конструкций возле сёл Нижнее Афанасово, Сарсаз-Бли, Шингальчи, Керекес, а также вблизи садовых товариществ «Ромашка-1», «Весна-1», «Йолдыз» и «Автозаводец».

Скоростной участок Казань – Екатеринбург – Тюмень трассы М-12 строится по поручению Президента России. По территории Татарстана будет пролегать около 300 км автодороги. Входящий в скоростной маршрут участок трассы М-7 «Волга» от Казани до села Костенеево – это четырёхполосная дорога I категории, которая не требует модернизации. Здесь строят 22 надземных пешеходных перехода. Перед Нижнекамском скоростной маршрут пройдёт по новому направлению – обходу Нижнекамска и Набережных Челнов – четырёхполосной автодороге категории IБ протяжённостью 81 км. За Набережными Челнами до границы с Башкортостаном скоростной маршрут продолжится по трассе М-7.

