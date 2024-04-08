Денис Мантуров встретился с Министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым

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Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров встретился с Министром экономики Азербайджанской Республики Микаилом Джаббаровым. На встрече обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами.
«Российско-азербайджанская торговля демонстрирует хорошую динамику. Наше взаимодействие в области промышленности развивается в целом позитивно – реализуется ряд крупных кооперационных проектов в ключевых отраслях экономики», – отметил Денис Мантуров.
Например, речь идёт о проектах в области автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, авиастроения, фармацевтики. Существует большой потенциал и в онлайн-торговле.
В заключение Денис Мантуров пригласил своего визави посетить международную промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге (8–11 июля 2024 года).
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