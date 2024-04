В ИУПСиБК прошёл мастер-класс шеф-повара Максима Савельева

Source: MIL-OSI Russian Language News

3 апреля 2024 года Институт управления персоналом, социальных и бизнес коммуникаций ГУУ организовал интересное и полезное мероприятие – мастер-класс шеф-повара Максима Савельева.

Модератор мастер-класса — Максим Савельев — шеф-повар ресторана «RFR Гриль» в Центре международной торговли Москвы, основатель Школы здорового питания ЦМТ. Стажировался в Германии, работал су-шефом в ресторанах русской кухни «Ермак» и «Романов», шеф-поваром в «Веранде». Победитель кулинарных поединков, участник и эксперт кулинарных передач на ТВЦ и Первом канале.

Студенты ИУПСиБК познакомились как с секретами вкусного и здорового питания, так и с тонкостями организации и развития ресторанного бизнеса. Максим Савельев поделился подробностями собственной карьеры в индустрии общественного питания и подробно ответил на многочисленные вопросы студентов.

Все слушатели мастер-класса получили не только пищу для мозгов, но и смогли попробовать фирменный иммуномодулирующий напиток из шиповника с липой, имбирем и медом, который является одним из самых востребованных во время сезонных заболеваний.

