Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

12-14 апреля 2024 года на базе ГУУ состоится Национальный отборочный этап Международного чемпионата по управлению проектами (IPMC IPMA).

Для участия в Национальном отборочном этапе команды из разных вузов России должны были пройти специальное тестирование по управлению проектами на английском языке. В результате из 22 команд были отобраны 6 самых лучших, которые по результатам тестирования набрали не менее 94 баллов из 100 возможных:

— Две команды из Государственного университета управления (г. Москва);

— Команда из Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова (г. Ярославль);

— Команда из Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ, г. Москва);

— Команда из Национального исследовательского университета ИТМО (г. Санкт-Петербург);

— Команда из Пермского национального исследовательского политехнического университета (г. Пермь).

Уже совсем скоро команды-финалисты встретятся в ГУУ, чтобы познакомиться, подружиться, а главное – чтобы побороться за шанс представить Россию в финале Международного чемпионата по управлению проектами в Италии, который состоится в июне 2024 года.

Болеем за наших и верим в победу!

Организаторы мероприятия:

— Национальная ассоциация управления проектами СОВНЕТ;

— Молодежная ассоциация управления проектами Young Crew Russia;

— Государственный университет управления.

Партнеры мероприятия:

— ПАО «Сбербанк»;

— Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова.

Мероприятие проводится на базе Государственного университета управления в связи с утверждением ГУУ федеральной инновационной площадкой по реализации проекта «Межрегионального учебно-методического центра проектного обучения, проектное обучение как технология практической подготовки» (Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 19.01.2024 г. № 28).

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI