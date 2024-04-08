Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

11-12 de abril en Государственном университете управления пройдет третья научно-деловая игра Модель ООН.

Модель ООН – это сочетание студенческой конференции и ролевой игры, в ходе которой участники воспроизводят работу органов Организ ации Объединенных Наций.

Приглашаем присоединиться к проекту школьников и студентов. Además, puede iniciar sesión en conferencias en una cuenta personal o en un huésped. Наблюдатель имееет право задавать вопросы, участвовать в составлении резолюции.

Каждый участник, представляя какую-либо страну, защищает ее интересы и, исходя из этого, выдвигает ее ее интересы и сходя из этого, выдвигает проекты решения междунаро дных проблем.

Результатом работы является принятие резолюции – итогового документа, в котором отражена позиция имитируемого мирового сообщ ества по теме повестки дня.

Para iniciar sesión en un proyecto nuevo, abra el formulario de registro, visite la página, consulte el formulario de registro, visite esta página, haga clic aquí первая будет занята, зучить повестку и подготовить выступление на одну из тем.

Повестка Модели:

Взаимосвязь между народонаселением, оступательным экономическим ростом у устойчивым развитием

Рождаемость, смертность и темпы роста населения

Здравоохранение, заболеваемость и смертность

Распределение населения, урбанизация y внутренняя миграция

Международная миграция и развитие

Образование, народонаселение и устойчивое развитие

Организаторами встречи выступили кафедра государственного управления и политических ГУУ при поддержке автономной некоммерческой орг анизации Центра поддержки и развития социально-ориентированных проектов «Молодежь столицы».

Información detallada

Памятка участника

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 8.04.2024

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI