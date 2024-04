«Башнефть» на 5% нарастила объемы бурения в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

АНК «Башнефть», которая входит в структуру «Роснефти», на 5% нарастила объемы эксплуатационного бурения в Приволжском федеральном округе по итогам 2023 года. Доля горизонтальных скважин, которые значительно повышают эффективность разработки зрелых месторождений, составила 88%. Всего за минувший год на месторождениях «Башнефти» пробурено 238 скважин.

«Роснефть» последовательно реализует программу повышения эффективности добычи на зрелых месторождениях за счет внедрения передовых технологий бурения скважин, применения спектра геолого-технических мероприятий. Ускоренное технологическое развитие во всех областях деятельности является одним из ключевых направлений комплексной стратегии развития Компании до 2030 года.

В 2023 году «Башнефть-Добыча» увеличила на 7% проходку в эксплуатационном и поисково-разведочном бурении достигнув показателя в 411,5 тыс. метров. Системный рост показателей эффективности бурения стал следствием реализуемой на предприятии целевой программы.

Также, благодаря оптимизации режимов работы оборудования, достигнут рекорд скорости бурения горизонтальной скважины в Республике Башкортостан: на Арланском месторождении всего за 13 суток пробурена скважина глубиной 1418 метров с протяженностью горизонтального участка 304 метра.

Проведение большинства буровых работ обеспечивается корпоративным буровым сервисом – компанией «РН-Бурение», что является одним из ключевых факторов импортонезависимости, а также поддержания энергетической безопасности региона и страны.

Справка: АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа. Ключевые активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Республике Башкортостан. Компания ведет деятельность с 1932 года, за этот период открыто более 200 месторождений, пробурено свыше 40 тысяч скважин. Накопленная добыча приближается к отметке в 1,9 млрд тонн нефти. ООО «Башнефть-Добыча» – ключевой добывающий актив АНК «Башнефть». Разрабатывает 187 месторождений, в стадии разведки 11 месторождений нефти и газа. Активы расположены на территории республик Башкортостан и Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Оренбургской области и Пермского края. ООО «РН-Бурение» – лидер российского рынка буровых компаний с разветвлённой филиальной сетью. Компания обеспечивает 50% буровых работ «Роснефти». Ежедневно специалисты «РН-Бурение» выполняют эксплуатационное и разведочное бурение скважин на сотнях месторождений, а также проводят реконструкцию скважин методом зарезки боковых стволов.

