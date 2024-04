Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Андрей Белоусов провёл совещание по вопросам вывоза грузов по железной дороге

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов провёл совещание по решению вопросов, связанных с вывозом грузов по железной дороге. Проведение мероприятия инициировано первым вице-премьером в связи с данными о снижении погрузки.

В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств и организаций.

Представители «РЖД» на совещании доложили предварительный индикативный план перевозок железнодорожным транспортом по видам грузов по основным направлениям на 2024 год и индикаторы эффективности движения.

Также обсуждалось влияние состояния тягового подвижного состава на погрузку на железнодорожном транспорте в I квартале 2024 года.

Андрей Белоусов отметил, что совещания по вопросам вывоза грузов по железной дороге будут проводиться в еженедельном формате.

