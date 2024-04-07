Приглашаем на встречу с актёром Владимиром Гарцуновым

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
10 апреля 2024 года в Государственном университете управления в рамках V Фестиваля студенческого кино «КиноСфера» состоится публичный разговор с актёром Владимиром Гарцуновым. Приглашаем всех желающих.
Владимир Гарцунов – российский актёр, выпускник Уфимского института искусств им. Исмагилова. Снимался в таких сериалах как «Трудные подростки», «Крецул», «Стрим», «Куплю актрису», «Кровавая барыня» и другие.
У вас будет возможность поговорить с Владимиром об особенностях профессии актера в киноиндустрии, задать интересующие вопросы и обсудить его творчество.
После лекции состоится автограф-сессия!
Когда: 10 апреля, 15:00
Где: ГУУ, ПА-25
Обязательно зарегистрируйтесь на встречу.
Количество мест ограничено! Регистрация открыта до 8.04.2024 23:59.
Вход для желающих осуществляется строго при предъявлении паспорта и присутствия вас в списках зарегистрировавшихся. Вход для студентов ГУУ свободный.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 7.04.2024
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