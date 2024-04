Приглашаем на встречу с актёром Владимиром Гарцуновым

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

10 апреля 2024 года в Государственном университете управления в рамках V Фестиваля студенческого кино «КиноСфера» состоится публичный разговор с актёром Владимиром Гарцуновым. Приглашаем всех желающих.

Владимир Гарцунов – российский актёр, выпускник Уфимского института искусств им. Исмагилова. Снимался в таких сериалах как «Трудные подростки», «Крецул», «Стрим», «Куплю актрису», «Кровавая барыня» и другие.

У вас будет возможность поговорить с Владимиром об особенностях профессии актера в киноиндустрии, задать интересующие вопросы и обсудить его творчество.

После лекции состоится автограф-сессия!

Когда: 10 апреля, 15:00

Где: ГУУ, ПА-25

Обязательно зарегистрируйтесь на встречу.

Количество мест ограничено! Регистрация открыта до 8.04.2024 23:59.

Вход для желающих осуществляется строго при предъявлении паспорта и присутствия вас в списках зарегистрировавшихся. Вход для студентов ГУУ свободный.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI