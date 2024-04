Поздравление Михаила Мишустина с 30-летием Рунета

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 апреля 2024 года исполняется 30 лет со дня официальной регистрации национального домена верхнего уровня .ru.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 30-летием Рунета.

Именно в этот день в 1994 году был официально зарегистрирован национальный домен верхнего уровня .ru. Он стал ключевым в истории становления и дальнейшего развития российского интернета.

За три десятилетия цифровые технологии изменили нашу жизнь. Благодаря им мы имеем доступ к огромному количеству информации, возможность общаться, невзирая на расстояния, получать образование и услуги телемедицины, посещать виртуальные музеи и театры, совершать покупки, дистанционно вести бизнес.

Сегодня Рунет – один из крупнейших сегментов международной глобальной Сети. Уникальная экосистема с тысячами аккредитованных ИТ-компаний, более чем пятью миллионами зарегистрированных доменных имён и ежедневной стомиллионной аудиторией. И эти показатели ежегодно растут. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, цифровая отрасль демонстрирует стабильный и устойчивый рост. Создаются и внедряются собственные программные решения, сервисы и онлайн-платформы, которые достойно конкурируют с зарубежными аналогами, замещают их на отечественном рынке. И по предварительным оценкам экспертов, объём российской интернет-экономики в прошлом году вырос на треть.

Правительство продолжает работу по цифровой трансформации социальной сферы и государственного управления. Только порталом «Госуслуги» пользуется сейчас около 110 миллионов человек. Это возможность быстро и удобно получать государственные услуги, не выходя из дома. Реализуется комплекс мер поддержки ИТ-отрасли, приоритетное внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров, инновационным разработкам в перспективных направлениях, таких как искусственный интеллект, робототехника, сети связи нового поколения 5G. Всё это позволит выполнить поставленную Президентом задачу по укреплению научного потенциала и достижению технологического суверенитета нашей страны.

Хочу пожелать всем пользователям Рунета удачи, дальнейших успехов и всего самого хорошего.

М.Мишустин

