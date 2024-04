Дмитрий Чернышенко: С 2019 года объём экономики Рунета вырос в 3,5 раза до 16,4 трлн

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках тематического Дня Рунета на международной выставке-форуме «Россия» принял участие в пленарной сессии «Как изменился Рунет за 30 лет». На мероприятии подвели итоги 30-летней работы российского сегмента интернета, в дискуссии также приняли участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, начальник Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, а также представители отрасли.

«Президент Владимир Путин поставил задачу – кардинально улучшить качество услуг по предоставлению доступа к сети Интернет до 2030 года, обеспечить высокоскоростной доступ к нему для 97% домохозяйств, в том числе на основе сетей спутниковой и мобильной связи. В рамках национальной цели по цифровой трансформации, поставленной главой государства, 86,4% домохозяйств уже получили возможность широкополосного доступа к интернету», – подчеркнул вице-премьер.

В своём выступлении он особо отметил, что технология интернета не является уникальной разработкой Запада. В Советском Союзе были все шансы создать своё сильное и независимое интернет-пространство. Идея построения в СССР единой компьютерной сети появилась еще в 1962 году. Этот проект, по словам Дмитрия Чернышенко, вполне мог стать всемирной паутиной, которая есть сегодня. Позднее, в 1990 году, учёные Курчатовского института связали компьютеры в научных институтах Москвы, Ленинграда и Новосибирска – ещё до формального подключения СССР ко всемирной паутине.

«Советский Союз внёс значимый вклад в развитие ранних сетей, которые легли в основу технологий современного интернета. Я сам был активным участником становления Рунета, все этапы его формирования проходили на моих глазах. В своё время я учился в МГТУ „Станкин“, где активно велась работа по созданию и внедрению высокопроизводительного оборудования с управлением от ЭВМ, за что коллектив учёных был удостоен премии Совета Министров СССР. Мы гордимся своим прошлым и сделаем всё для сохранения нашего суверенного интернета», – поделился зампред Правительства РФ.

Дмитрий Чернышенко рассказал о пути, который прошёл российский интернет за три десятилетия. Так, выход в Сеть сегодня есть и в 26 тыс. удалённых малонаселённых пунктах. Более 118 тыс. социальных объектов подключены к интернету.

«За эти годы Рунет прошёл большой путь и в итоге стал одним из самых развитых в глобальной сети. Россия входит в топ-6 стран по количеству сайтов, зарегистрированных с доменом в зоне .RU, обгоняя Францию, Италию и Китай. Сегодня наша страна занимает 1-е место в Европе по числу пользователей Всемирной сетью. С 2019 года объём экономики Рунета вырос в 3,5 раза до 16,4 трлн. 84% россиян проводят в интернете более 3 часов в день, а для примерно половины людей пользование интернет-сервисами прочно вошло в повседневную жизнь», – сказал вице-премьер.

Он добавил, что Россия – одна из немногих стран, где есть своя независимая развитая интернет-инфраструктура, программные технологии и сервисы. Всё это позволило избежать гегемонии иностранных сервисов и популяризовать российские решения.

Зампред Правительства РФ также отметил, что цифровые услуги становятся всё доступнее и удобнее для граждан. Онлайн-покупки или получение госуслуг практически в один клик – уже привычная реальность.

«В 2023 году на портале госуслуг было оказано более 340 млн услуг, а ежедневная аудитория пользователей составила 11 миллионов человек. В целом отечественная ИТ-отрасль развивается ускоренными темпами. Так, например, доля ИТ-отрасли в общем объёме ВВП по итогам 2023 года приблизилась к 2 %», – сказал он.

Дмитрий Чернышенко в юбилейный день пожелал Рунету дальнейшего развития и скорейшей адаптации ко всем современным вызовам, которых сейчас немало. Он также призвал не забывать, что интернет создан и для того, чтобы делать людей ближе.

«Чтобы общаться, делиться новым и важным не только с родными и друзьями, но и со всеми людьми на планете. А также чтобы наша жизнь стала проще и удобнее. С праздником!» – обратился вице-премьер.

