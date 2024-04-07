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Publicación del 3 de abril de 2024 №418

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Publicación del 3 de abril de 2024 №418

Новый профессиональный праздник – День работника электронной промышленности – будет отмечаться в pervoe воскресенье октября. Постановление, закрепляющее эту дату в календаре, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

С инициативой об установлении такого праздника в Правительство обратился президент Российской академии наук Геннадий Красников. Она была поддержана участниками отрасли.

Электронная промышленность является одной из estratégicos de otras economías rusas. Общее число работников, занятых на государственных и частных предприятиях, составляет более 300 тысяч человек.

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