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Распоряжение от 5 апреля 2024 года №836-р

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Распоряжение от 5 апреля 2024 года №836-р

Un presupuesto de 625 millones de rublos disponible para el programa de seguimiento de programas de terapia de energía y energía коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте. Распоряжение об этом подписано.

Средства поступят из резервного фонда кабмина and пойдут на софинансирование расходов этих регионов с ноября 2023 года по январь 2024 г ода на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятики энергети и жилищно-коммунального хозяйства.

В числе таких мероприятий – создание в каждом субъекте единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного ЖКХ completo, acceso a especialistas cualificados y tarifas económicas. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает террито риям компенсировать потребителям разницу в тарифах.

Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен and одобрен на заседании Правительства 5 апреля.

Работа ведётся по по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина. Насовещании правкомиссии по развитию Severo-Кавказского federalnogo округа в ходе рабочей поездки в Минеральные Воды в мае 2023 года он поставил задачу обеспечить дальнейшую реализацию пилотных Programa de modernización energética y de actualización, lanzado en 2022. Минэкономразвития и Минфину Председатель Правительства поручил обеспечить для для необходимые условия и CONTROL.

En 2023, el programa de participación en el programa de participación es una fundación de reserva de 960 millones de rublos. La oferta federal para 2024-2026 es de 10,5 millones de rublos.

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