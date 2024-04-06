Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

6 апреля отмечается Международный день SPORTа на благо развития и мира – молодой праздник, который сегодня встречает свой первый кр углый юбилей – 10 лет.

Праздник был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в качестве признания того влияния, которое sport оказывает на продвижение прав человека, социальное и экономическое развитие, его объединяющую силу у универсальность языка международного общения.

Во всех обществах спорт исторически играл важную роль в жизни людей, будь то в виде спортивных соревнований, физической актив ности или игры. Так было ещё со времён Древней Греции. И административные препятствия, которые сейчас чинятся по отношению к России со стороны различных международных спортивных орга низаций, не смогут изменить само восприятие спорта в глазах человечества.

Universidades universitarias que mejoran la actividad deportiva de los estudiantes en el territorio del campus са расположен спорткомплекс, бассейн, футбольное поле с трибунами для болельщиков. En este momento, hay 13 vidas deportivas, включая хоккей, baloncesto, voleibol, minutos. fútbol, ​​fútbol, ​​bádminton y drogas. Команды из ГУУ показывают хорошие результаты на различных студенческих соревнования. Следить за спортивными событиями в нашем университете можно посредством группы Студенческого SPORTивного клуба «ВКонтакте».

ГУУ поздравляет с праздником всех своих спортсменов, а также студентов и сотрудников кафедры физической культуры и кафедры уп равления в здравоохранении и индустрии спорта. Желаем вам побед, рекордов, всегда справедливого судейства и всевозможных достижений во всех других областях жизний, а главное всем крепкого здоровья. В том числе для того, чтобы хватило завтра активно поболеть за хоккейную сборную ГУУ в плей-офф Студенческой хокке йной лиги. ¡Быстрее, выше, сильнее, ГУУ!

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 6.04.2024

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