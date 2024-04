Виктория Абрамченко провела оперативное совещание по ситуации с паводками в Оренбургской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко провела оперативное совещание с представителями МЧС России, Минприроды, Росводресурсов, Росгидромета и представителями региональных и муниципальных властей по ситуации с паводками в Оренбургской области.

Как отмечено на совещании, подобной паводковой ситуации в области не наблюдалось более ста лет.

По состоянию на 6 апреля остаются затопленными в 25 муниципальных образованиях 4274 дома и 8495 приусадебных участков. К ликвидации последствий привлечены более тысячи человек и 462 единицы техники.

Ситуация находится на контроле Правительства.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды России довести до МЧС, регионов и муниципалитетов, в которых имеется риск развития паводка, оперативный прогноз в части повышения уровней воды в реках Илек, Чёрная, Самара, Урал, Тобол.

МЧС рекомендовано в соответствии с прогнозом обеспечить безопасность населения и объектов экономики.

Роспотребнадзору поручено проанализировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории подтопления, а также обеспечить контроль качества воды в населённых пунктах.

Россельхознадзору поручено обеспечить ветеринарную безопасность на затопленной территории и территории, подверженной паводку.

Ростехнадзору поручено проанализировать техническое состояние защитных сооружений, в том числе дамб, и принять превентивные меры для усиления их безопасности и сокращения рисков подтоплений.

Росводресурсам поручено вместе с правительством Оренбургской области решить вопрос восстановления дамбы в городе Орске.

Минсельхозу России поручено оценить ущерб сельхозтоваропроизводителей и принять меры по минимизации последствий для сельского хозяйства региона.

