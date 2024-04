Функциональность и монументальность: в столице восстановили 77 домов в стиле конструктивизма

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда в городе восстановили 77 домов, построенных в стиле конструктивизма. Ежегодно в Москве приводят в порядок несколько десятков таких зданий. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Конструктивизм зародился в России в 1920-е годы и просуществовал до начала 1930-х. Его отличительные черты — пологие кровли, обилие стекла и уникальные формы, основанные на рациональном и функциональном использовании пространства. В Москве этот стиль часто применяли при строительстве домов-коммун и соцпоселков.

Одно из восстановленных зданий — дом 2/5, корпус 3 в Орлово-Давыдовском переулке. Он был построен еще в 1928 году по индивидуальному проекту. На фасаде, обрамляемом прямоугольным карнизом, выделяются круглые и прямоугольные окна, выступающие остекленные лестнично-лифтовые шахты и витраж на углу. Входы в здание расположены хаотично.

Специалистам было необходимо сохранить исторический облик дома. На первом этапе они сняли старую краску и штукатурку и промыли фасад специальным раствором. Затем рабочие заделали трещины и швы, а места намокания обработали антигрибковым раствором. Стены заново оштукатурили и покрасили их в цвет «бежевый лен». После завершения основных работ заменили водосточные трубы и отливы, отремонтировали карнизы и клинчатые перемычки. Кроме того, специалисты привели в порядок крышу, подъезды и обновили инженерные системы.

Еще один восстановленный шедевр конструктивизма — дом 16/26, корпус 2 на улице Расковой. Пятиэтажное здание сложной формы возвели в 1932 году. Его фасад украшен наличниками, межэтажными поясами и витражами, а часть входных групп выделена ризалитами.

Перед началом работ специалисты разработали уникальный проект ремонта и подобрали подходящие материалы и технологии. Особое внимание уделили фасаду: его как следует очистили, восстановили штукатурный слой и кирпичную кладку, заделали трещины, обновили межэтажные пояса и наличники, нанесли биозащитный состав и покрасили водоотталкивающей краской золотисто-горчичного цвета. Рабочие также привели в порядок плиточный цоколь, заменили отливы, обновили откосы, восстановили входные группы и поставили современные окна.

Дом 10–12, корпус 5 в Тихвинском переулке относится уже к позднему конструктивизма, который, помимо функциональности, впитал в себя монументальную мощь и размах этого стиля. На фасаде пятиэтажного здания 1934 года постройки выделяются ризалиты, которые венчают глухие прямоугольные аттики. В этом доме жил художник Соломон Пеленгатор, один из представителей течения конструктивизма в живописи.

Благодаря уникальному проекту специалисты комплекса городского хозяйства смогли в точности сохранить исторический облик здания. Они восстановили штукатурный слой, обработали фасад антисептиком и вернули ему исторический лимонно-желтый цвет. В рамках ремонта покрыли плиткой цоколь, привели в порядок входные группы, отремонтировали балконы, обновили откосы и балконные отливы.

Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья в мире. В нее включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. В них планируют отремонтировать более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, а также заменить свыше 115 тысяч лифтов.

