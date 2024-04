Финансовые новости: О требованиях к назначению аудиторской организации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московская биржа обращает внимание эмитентов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов на требования регулирования при выборе и назначении аудиторской организации в ходе запланированных к проведению годовых общих собраний акционеров.

К общественно значимым организациям на финансовом рынке (ОЗОФР) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности” в том числе относятся:

организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам,

организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых включается в проспект ценных бумаг,

управляющие компании паевых инвестиционных фондов.

Оказывать таким организациям услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности начиная с аудита отчетности за 2024 год (в том числе промежуточной) и сопутствующие аудиту услуги начиная с 1 января 2024 года вправе только аудиторские организации, сведения о которых внесены реестр аудиторских организаций, оказывающих услуги ОЗОФР.

Также обращаем внимание компаний, планирующих подготовку проспекта ценных бумаг, что аудиторское заключение в отношении отчетности, включаемой в проспект, если такая отчетность составлена за отчетные периоды с 2024 года (в том числе за 3, 6 и 9 месяцев 2024 года), также должно быть выпущено аудиторской организацией, включенной в реестр.



