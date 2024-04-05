Финансовые новости: О требованиях к назначению аудиторской организации

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Московская биржа обращает внимание эмитентов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов на требования регулирования при выборе и назначении аудиторской организации в ходе запланированных к проведению годовых общих собраний акционеров.
К общественно значимым организациям на финансовом рынке (ОЗОФР) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности” в том числе относятся:
- организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам,
- организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых включается в проспект ценных бумаг,
- управляющие компании паевых инвестиционных фондов.
Оказывать таким организациям услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности начиная с аудита отчетности за 2024 год (в том числе промежуточной) и сопутствующие аудиту услуги начиная с 1 января 2024 года вправе только аудиторские организации, сведения о которых внесены реестр аудиторских организаций, оказывающих услуги ОЗОФР.
Также обращаем внимание компаний, планирующих подготовку проспекта ценных бумаг, что аудиторское заключение в отношении отчетности, включаемой в проспект, если такая отчетность составлена за отчетные периоды с 2024 года (в том числе за 3, 6 и 9 месяцев 2024 года), также должно быть выпущено аудиторской организацией, включенной в реестр.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.