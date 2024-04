Финансовые новости: Ответы на вопросы участников ежегодной встречи Ассоциации банков России с руководством Банка России 1 марта 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Обновлено: 05.04.2024

В 2023 году мы перевели все СЗКО на обязательное применение финализированного (более риск-чувствительного) подхода при расчете нормативов достаточности капитала. В 2025 году планируем обязать перейти на него все банки с универсальной лицензией, им будет предоставлено достаточно времени для доработки ПО. Также ожидаем принятия закона, позволяющего начать обязательный перевод всех СЗКО на ПВР, который еще больше повысит риск-чувствительность оценок кредитного риска для целей расчета нормативов достаточности капитала. Кроме того, в 2024 году будет продолжена разработка нового национального норматива краткосрочной ликвидности, который будет обязателен для соблюдения всеми СЗКО с 01.01.2026 взамен действующего НКЛ. В части ББЛ — сохраним возможность рассчитывать нормативы достаточности капитала по стандартному подходу. В 2023 году ББЛ законодательно было предоставлено постоянное право на открытие зарубежных корсчетов, что позволяет таким банкам проводит международные расчеты своих клиентов. Банк России принял участие в подготовке законопроекта, по которому ББЛ смогут: работать с бумагами из котировального списка первого уровня любой российской биржи независимо от участия Банка России в капитале биржи (сейчас в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» обязательное условие — участие БР в капитале биржи),

независимо от участия Банка России в капитале биржи (сейчас в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» обязательное условие — участие БР в капитале биржи), работать с бумагами из котировального списка второго уровня любой российской биржи. Это значит, что ББЛ будут потенциально доступны 300+ выпусков облигаций российских компаний,

любой российской биржи. Это значит, что ББЛ будут потенциально доступны 300+ выпусков облигаций российских компаний, отчуждать «зависшие» ценные бумаги, которые они не успели реализовать после смены статуса в 2018 году и с которыми не вправе сейчас работать. В дальнейшем также будет проведена настройка регулирования сделок ПФИ для ББЛ. Надеемся, что этот законопроект скоро поступит на рассмотрение законодателям. Кроме того, на рассмотрении в Государственной Думе находится , предусматривающий освобождение НКО (кроме ЦК и ЦД), по аналогии с ББЛ, от обязанности составления и представления МСФО-отчетности на соло-основе (текст законопроекта дорабатывается ко второму чтению). Данная мера позволит снизить операционную нагрузку на НКО. В рамках развития пропорционального регулирования мы будем дорабатывать концепцию спец. банковских сообществ (СБС) с учетом предложений банков и их готовности участвовать в СБС. Нами уже создана рабочая группа с участием представителей рынка, которая в этом году должна определить ключевые области взаимодействия банков в СБС, уровень взаимной ответственности и взаимопомощи, который банки-участники готовы взять на себя, разработать правила ведения бизнеса в таких сообществах. Банк России выражает готовность рассматривать обоснованные обращения предложения сообществ по указанной тематике.

