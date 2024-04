Фасады и цоколи столичных зданий приводят в порядок

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках месячника по благоустройству в столице промывают фасады и цоколи многоквартирных домов и административных зданий. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов зданий, в том числе на проспекте Мира, Новинском бульваре, Новом Арбате, Кутузовском проспекте, Большой Дорогомиловской и Студенческой улицах, бульваре Яна Райниса, Пятницком, Алтуфьевском, Ярославском шоссе. В работах задействована 351 автовышка», — рассказал Петр Бирюков.

Процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности: объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, а дома и здания, расположенные внутри кварталов, — частично.

На особо сложных участках применяют моющие средства. Образовавшуюся пену оставляют на 10–15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, затем поверхности промывают водой.

По словам заместителя Мэра Москвы, в работах задействованы автовышки, уборочная техника «Керхер», гидранты. Для очистки высотных зданий привлекаются промышленные альпинисты.

Промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года. До конца апреля работы будут идти ежедневно при благоприятной погоде.

