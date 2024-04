Учиться интересно: какие образовательные проекты для детей и подростков есть на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом году Москва носит звание столицы детского туризма России. Город предлагает юным жителям и путешественникам широкий выбор маршрутов, насыщенную афишу событий и множество мест, где можно весело и с пользой провести свободное время. Одна из таких достопримечательностей — ВДНХ.

«В 2023 году на ВДНХ прошло больше 2,5 тысячи экскурсий для детей. Их участниками стали 60 тысяч горожан и туристов — юных посетителей вместе с родителями и педагогами. Этой весной на выставке готовят новые познавательные программы, прогулки, лекции, мастер-классы и встречи с известными людьми», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

По ее словам, разнообразные экскурсии и занятия для малышей и подростков ежегодно организуют специалисты образовательного проекта «Знание. ВДНХ», кластера «Техноград» и многочисленных музеев комплекса.

Для почемучек и творцов

Бесплатный образовательный проект для детей и взрослых «Знание. ВДНХ» был открыт в 2016 году. На центральной площадке, в знаменитом павильоне «Рабочий и колхозница», регулярно проводят самые разные мероприятия — от лекций и творческих встреч до пленэров и фестивалей.

В прошлом году проект разделили на два направления. Первое из них — «Лекторий ВДНХ», где весной ребята встретятся с палеоантропологом Станиславом Дробышевским, физиком Дмитрием Побединским, музыковедом Даниилом Топилиным и другими известными учеными и деятелями искусства. Также в программе — цикл интерактивных музыкальных встреч «Маленькая консерватория».

Специалисты второго направления — «Арт-лаборатории ВДНХ» — проводят для юной аудитории занятия по творческому письму, каллиграфии и даже созданию комиксов. Посетители постарше участвуют в поэтических вечерах и спектаклях, слушают камерные концерты классической, современной и экспериментальной музыки.

И это еще не все. Дети и подростки могут узнать о главных открытиях и достижениях в космонавтике, астрономии и астрофизике, посмотреть фестивальные фильмы, встретиться с режиссерами, продюсерами и актерами, а также с известными писателями и деятелями культуры.

Узнать подробнее обо всех мероприятиях и зарегистрироваться на понравившиеся можно на сайте проекта.

Лев Толстой и пятилетие «Слова»

Разнообразные активности — от экскурсий до мастер-классов — для юных гостей организуют музеи ВДНХ. Например, в музее славянской письменности «Слово» проводят обзорные прогулки для детских групп. Участников знакомят с историей письменности на Руси, первыми алфавитами — кириллицей и глаголицей, а также древнейшими литературными произведениями.

На сайте музея можно приобрести билеты и на другие мероприятия. На экскурсии-квесте «Кирилл и Мефодий: миссия выполнима» дети станут учениками создателей славянской азбуки, отправятся в путешествие по русским городам и разгадают загадки. В рамках программы «Как мы пишем. От кириллицы до эмодзи» ребята побывают в монастырской келье и первой русской типографии, посидят за партами в земской школе, послушают псалмы, расшифруют надписи в древнем храме и прочитают послания древних новгородцев. А еще для участников проведут урок письма тонкими и широкими перьями, расскажут, что такое вязь и устав.

На других интерактивных экскурсиях дети узнают, чем писали на воске и бересте, кто и когда начал выпускать первые печатные книги, а также выяснят, где и зачем изображали единорожцев и прочих неведомых зверей.

24 мая музей «Слово» отметит пятилетие. В честь этого события с 24 по 26 мая юных посетителей пригласят на экскурсии, спектакли по любимым книгам и творческие занятия, в мастерские сторителлинга, комикса и исторической каллиграфии. Кроме того, артисты Студии театрального искусства С. Женовача и выпускники ведущих театральных вузов покажут иммерсивный спецпроект о развитии русского языка.

О том, какие еще экскурсии проводят в музее и как на них записаться, можно узнать на сайте.

Окунуться в мир русской словесности и литературы XIX века желающие могут и в павильоне № 61 «Центросоюз». В нем Государственный музей имени Л.Н. Толстого открыл мультимедийную выставку «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы». Она посвящена жизни писателя и истории создания одного из самых известных его произведений. Каждый раздел экспозиции соотносится с конкретным эпизодом романа и рассказывает о мире русского дворянства и военной кампании начала XIX века. Здесь же проводят тематические лекции и занятия. Побывать на выставке можно бесплатно со вторника по воскресенье в рамках Международной выставки-форума «Россия».

На ВДНХ открылась мультимедийная выставка, посвященная роману «Война и мир» и творчеству Льва ТолстогоЗа лето свыше 8,5 тысяч человек побывали на образовательных мероприятиях проекта «Знание. ВДНХ»«Чтобы ни один герой не остался в печали»: как работают литмастерские в музее «Слово» на ВДНХ

Для юных космонавтов и авиаторов

Тех, кто в будущем хочет покорять просторы Вселенной или наблюдать за ней в телескоп, ждут в центре «Космонавтика и авиация» в павильоне № 34 «Космос». Юным посетителям расскажут, как сфотографировали обратную сторону Луны, какое животное первым побывало в космосе. В центре площадки размещаются модели спутников в натуральную величину, вернувшийся из космоса «Союз ТМА-10М» и образцы лунного грунта.

Для ребят в возрасте 7–10 лет подготовили прогулку-квест «Школа юных космонавтов». Ее участники узнают, каким должен быть настоящий космонавт, заглянут внутрь ракеты, проверят свои знания о космосе и даже спроектируют скафандр. А «Школа юных авиаторов» познакомит с историей воздухоплавания. Экскурсоводы ответят на вопросы, почему птицы не падают, бывают ли летающие лодки и чем дирижабль отличается от воздушного шара. Билеты продаются на сайте ВДНХ.

Кроме того, в центре «Космонавтика и авиация» открыт детский инжиниринговый центр «Кулибин Про». Его специалисты предложат юным изобретателям изучить азы технических профессий, программирования и печати на 3D-принтере. На мастер-классах участники создают и запускают настоящих роботов, собирают световые мечи и модели самолетов. Подробности опубликованы на сайте площадки.

Планы на будущее

В центре современных биотехнологий «Музей “Биотех”» (павильон № 30 «Микробиологическая промышленность») расскажут о биореакторах, создании вакцин, городских фермах и прочих разработках. Обо всех мероприятиях можно узнать на странице центра.

Узнать о перспективных специальностях подросткам поможет инновационно-образовательный комплекс «Техноград». В нем есть программы профориентации, включающие интерактивную лекцию «Выбор профессии в XXI веке», консультацию эксперта и пробные занятия. А в рамках проекта «Выходные с пользой» здесь проходят мастер-классы, посвященные робототехнике, графическому дизайну, анимации и многому другому.

На самоопределение ориентированы и детские проекты федерального центра профориентации и карьеры «Россия — мои горизонты» в павильоне № 57. Еще тут работает лекторий «Клуб любителей понедельников», в котором проводят встречи с экспертами и не только.

От «Космоса» до «Атома»: как устроен Музейный город ВДНХПрогулка для почемучек: на ВДНХ разработали познавательный маршрут для юных изобретателей

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI