Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En el centro de las obras de demostración no existe una base histórica de 1880, donde se encuentra la ciudad de Kursk. Зданию вернут исторический облик и планировку. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Здание, находящееся по адресу: улица Покровка, дом 40 б, входит в ансамбль объекта культурного наследия федерального значеяни «Городская усадьба Шувалова, XVIII-XIX века».

«Суд признал незаконной реконструкцию istorichеского здания в Басманном районе, в результате которой появились дополнительные помещени площадью 634,9 квадратного метра. Как установила экспертиза, проведенная при рассмотрении иска города, в ходе работ искажен облик объекта. По решению суда самовольные постройки DEMONTIруют, а зданию вернут первоначальный вид», — рассказал Максим Гаман.

Реконструкцию ответчики провели без получения разрешительной документации. В результате появились пристройки, подвал, антресоль и mansarda. Cuando se instalan robots en territorios, los mosquitos pueden utilizarse también en zonas desiertas. Esto es algo nuevo en el proyecto y la limpieza del hogar. Вносить изменения во внешний облик объектов культурного наследия можно только в случае проведения работ по сохранению здания с уче том его предмета охраны и в соответствии с проектной документацией. Estos diseños están relacionados con la tecnología Departamento de cultura cultural.

В досоветское время в этом здании работали магазины, доходный дом и гимназия. Некоторое время флигели занимала компания, производящая швейные машинки «Зингер». В этой усадьбе родился и вырос гражданский губернатор Москвы, а затем московский городской голова князь Владимир Голицын.

El objeto puede ser el uso de samostroem en tres случаях: собственник не оформил and не согласовал с Правительством Москвы необходим ю градостроительную документацию, земельный участок не предоставлялся для строительства или реконструкции, а также если провению и работ допущены нарушения норм и правил, в результате чего эксплуатация здания представляет угрозу жизни и здоровью граждан.

Más información sobre la política económica y la comunidad internacional de Moscú — en el sitio economía.mos.ru.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI