Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Семинар компании PERI

При поддержке управления студенческого предпринимательства и карьеры СПбГАСУ 4 апреля в вузе состоялся семинар компании PERI, одного из крупнейших производителей опалубки и строительных лесов, на тему «Управление, эксплуатация и ремонт парка опалубки. Основные ошибки, скрытые затраты и лучшие практики». В мероприятии приняли участие представители строительных организаций Петербурга и Ленинградской области.

По словам специалистов компании, тема эффективного управления парком опалубки очень актуальна: строительный процесс довольно затратен и требует постоянной подпитки ресурсами. Сегодня застройщики всё больше задумываются о том, как создать такие условия, чтобы при минимальных затратах добиться максимальной производительности.

Технологичная опалубка – ключевой фактор в этом вопросе, однако само по себе оборудование не гарантирует эффективности проекта: важно правильно его эксплуатировать, проводить своевременный ремонт и грамотно управлять парком. Этим темам эксперты PERI и уделили внимание, поделившись собственным опытом и лучшими отраслевыми практиками.

СПбГАСУ и PERI – давние партнёры: в рамках программы по работе с вузами инженеры PERI регулярно выступают с лекциями в нашем университете.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI