Собянин открыл северный вестибюль московского городского вокзала Москва-Сити

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сергей Собянин открыл северный вестибюль с пешеходным переходом городского вокзала Москва-Сити четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Площадь пассажирской инфраструктуры составляет три тысячи квадратных метров. Вестибюль и переход — самые протяженные в столице, их длина — 320 метров.

«Сегодня мы запускаем вторую очередь этого вокзала — северный вестибюль, который позволит на 40 процентов увеличить количество пассажиров и даст возможность соединения Пресненского района, разделенного сейчас на две части, чтобы комфортно соединить жилые массивы, деловую часть и создать комфортные условия для пассажиров», — отметил Мэр Москвы.

«Москва-Сити» — крупнейший деловой центр нашей страны. Его транспортную доступность обеспечивают 18 станций Московского центрального кольца, МЦД и метро. Для интеграции городского транспорта необходимы современные вокзалы.

«У нас здесь тоже большие планы. Помимо того, что здесь будут еще две станции метрополитена, нам нужно дорабатывать инфраструктуру действующих вокзалов, развивать их, интегрировать и так далее. Здесь целый ряд проектов у нас с вами в работе на 2025–2026 годы, — добавил Сергей Собянин. — Будем над этим работать».

Московский городской вокзал Москва-Сити МЦД-4

Городской вокзал Москва-Сити (бывшая Тестовская) МЦД-4 расположен между станциями Кутузовская и Белорусская на новой соединительной ветви между Калужским и Белорусским направлениями железной дороги.

Открытие вокзала значительно улучшило транспортную доступность как непосредственно делового центра «Москва-Сити», так и Большого Сити — расположенных рядом городских территорий на обоих берегах Москвы-реки. В общей сложности в зоне притяжения нового вокзала проживают более 570 тысяч жителей районов Пресненский, Хорошевский, Дорогомилово, Хорошево-Мневники и Филевский Парк. Благодаря активному развитию этих территорий к 2030 году их число должно превысить 640 тысяч человек.

«Москва-Сити — один из наиболее динамично развивающихся деловых районов города. Рельсовый каркас создаем здесь с запасом. Приняли решение сменить название московского городского вокзала на более подходящее — Москва-Сити. Станции метро, МЦК и МЦД объединены здесь в два транспортных узла: Москва-Сити — станции метро Филевской линии (бывшая “Международная”), МЦК (бывшая Деловой центр МЦК) и МЦД-4; “Деловой центр” — станции Филевской (бывшая “Выставочная”), Солнцевской линий и БКЛ», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Новый вокзал значительно упростил поездки в Москва-Сити для жителей западной и восточной частей столицы и ближнего Подмосковья. Теперь они могут делать это без пересадок, воспользовавшись четвертым Московским центральным диаметром. Новая станция особенно удобна для жителей Апрелевки, Крекшина, Внукова и других населенных пунктов, расположенных вдоль Калужского направления МЦД-4. Для них путь до делового центра стал значительно (в два — пять раз) быстрее.

Москва-Сити — одна из самых высоких станций в городе, поскольку находится на эстакаде на расстоянии 16 метров от земли. Кроме того, она самая протяженная в столице.

В рамках первого этапа проекта создания вокзала в сентябре 2023-го были открыты две современные пассажирские платформы и южный вестибюль. В апреле этого года в рамках второго этапа проекта завершилось строительство северного надземного вестибюля и пешеходного перехода, обеспечивающих выход к жилой застройке в Мукомольном проезде.

Благодаря новой инфраструктуре две части Пресненского района, разделенные железной дорогой, связали удобным и безопасным переходом. Дойти пешком от жилых комплексов на Шелепихинской набережной до делового центра «Москва-Сити» можно будет приблизительно в восемь раз быстрее — вместо 40 за пять минут. Уникальность пешеходной галереи на городском вокзале Москва-Сити МЦД-4 обеспечивается ее расположением на высокой эстакаде, откуда открывается панорамный вид на город.

«Наверное, впервые в Москве вместо станции, где есть платформа для пассажиров, и отдельного пешеходного перехода, где могут пройти из района в район жители города, сделали единый терминал, который выполняет обе эти функции. Считаю, что сработали с точки зрения экономики очень эффективно», — рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони.

Ожидается, что с открытием северного вестибюля пассажиропоток городского вокзала Москва-Сити МЦД-4 вырастет почти на 40 процентов — с 2,4 до 3,3 тысячи человек в сутки. А с учетом активной застройки прилагающей территории к 2030 году прогнозируется его почти двукратный рост — до шести тысяч человек в сутки. При этом пассажиропоток всего транспортного хаба «Москва-Сити» увеличится более чем в 1,5 раза — до 155 тысяч пассажиров в сутки.

В дальнейших планах — интеграция южного вестибюля городского вокзала Москва-Сити со станцией Московского центрального кольца (МЦК), которая будет завершена в 2024 году. В результате пересадка между разными видами транспорта станет еще более комфортной.

После завершения формирования городского вокзала Москва-Сити станции МЦД-1 и МЦД-4 свяжет пешеходный тоннель длиной около 30 метров. Работы по реконструкции были начаты в прошлом году, для пассажиров оборудовали временные платформы.

Кроме того, предусмотрено строительство около четырех километров прилегающих дорог, включая реконструкцию развязок на пересечении Третьего транспортного кольца со Звенигородским шоссе.

Планы развития пассажирской инфраструктуры МЦД на 2024 год

В соответствии с планом-графиком развития инфраструктуры Центрального транспортного узла, утвержденным Мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором, председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым, в этом году планируется завершить строительство и реконструкцию восьми объектов пассажирской инфраструктуры МЦД, включая:

— новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3;

— московский городской вокзал Щербинка МЦД-2;

— новый вестибюль на Белорусском вокзале, который обеспечит интеграцию МЦД-1 с МЦД-4 (работы завершены 6 февраля текущего года);

— северный вестибюль станции Москва-Сити (бывшая Тестовская) МЦД-4 с выходом к Мукомольному проезду и району Большого Сити (работы завершены 5 апреля этого года);

— уникальное пролетное строение, которое завершит интеграцию станции Кутузовская МЦД-4 с метрополитеном;

— новый вестибюль станции Москва-Сити МЦК, который обеспечит интеграцию МЦК с МЦД-4;

— южный вестибюль московского городского вокзала Лианозово МЦД-1 (работы завершены 5 марта 2024 года);

— надземный переход через улицу Ленина в составе московского городского вокзала Зеленоград — Крюково МЦД-3.

Ежедневно инфраструктурой этих объектов будут пользоваться более 250 тысяч жителей Москвы и Московской области.

Преимущества МЦД-4 для пассажиров

Протяженность линии четвертого Московского центрального диаметра «Калужско-Нижегородский» — 86 километров. Это самый длинный диаметр. В его составе 36 остановочных пунктов, в том числе 25 городских вокзалов (с учетом Москва-Сити). Конечные станции — Апрелевка и Железнодорожная. В рабочие дни на МЦД-4 совершается 230 тысяч поездок.

Четвертый диаметр объединил разрозненные Калужское и Нижегородское направления Московской железной дороги (МЖД) в сквозной маршрут, который проходит через столицу с запада на восток и связывает семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

Среди ключевых преимуществ этого диаметра — увеличение количества пассажирских мест в 1,7 раза — с 1,2 до двух миллионов в сутки. Даже в часы пик в вагонах стало заметно просторнее. Сократился интервал движения поездов. Теперь он составляет всего 5,5 минуты в часы пик (ранее — 10–12 минут). Полностью отменены дневные перерывы. При этом стоимость поездок снизилась почти втрое. Для пассажиров появились новые маршруты и варианты поездок по Москве, в том числе до Площади Трех Вокзалов, Марьиной Рощи, Савеловской, Белорусской, Москва-Сити и прочих пересадочных станций. МЦД-4 улучшил транспортную доступность парка Победы, Мещерского парка, лесопарка «Кусково», парка Олимпийской Деревни и многих других точек притяжения горожан.

Были построены комфортные городские вокзалы. МЦД-4 лидирует среди других диаметров по числу станций, соответствующих новому стандарту московского транспорта, — таких 25. Среди них все станции Калужского направления МЖД.

Открытие МЦД-4 улучшило транспортное обслуживание более 20 районов столицы. Город стал ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного (Балашиха) и других близлежащих населенных пунктов.

За счет перераспределения пассажиропотоков были разгружены участки Кольцевой, Калининской, Солнцевской и ряда других линий московского метро, а также вылетные магистрали — Киевское, Боровское, Носовихинское шоссе и шоссе Энтузиастов.

В настоящее время на МЦД-4 курсирует 112 поездов, из них 55 процентов — новые. Средний возраст парка (включая дальний пригород) — восемь лет. Полностью обновить подвижной состав планируется до конца 2025 года.

МЦД — современное наземное метро

Движение по первым московским центральным диаметрам открылось 21 ноября 2019 года. Церемония с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина прошла на Белорусском вокзале. Сегодня сеть МЦД включает четыре диаметра. Это 303 километра и 136 станций, в том числе 50 московских городских вокзалов. Интервал движения поездов составляет пять — семь минут в часы пик.

Пассажиров перевозит 398 поездов, 80 процентов из них — современный подвижной состав. Так, на первом и втором диаметрах обновили 100 процентов поездов, на третьем — 76 процентов и 55 процентов — на четвертом.

Ежедневно пассажиры диаметров совершают около 1,3 миллиона поездок. Среднесуточный пассажиропоток на первом диаметре составляет 270 тысяч человек, на втором — 350 тысяч, на третьем — 400 тысяч, а на четвертом — 230 тысяч человек. Всего с момента запуска на МЦД было сделано свыше 850 миллионов поездок.

Два транспортных хаба в Пресненском районе получили новые названияСеверный вестибюль городского вокзала Тестовская МЦД-4 откроют в этом годуБКЛ, Московские центральные диаметры и социальная инфраструктура: главные достижения Москвы в строительной сфере в 2023 году

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI