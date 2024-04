Собянин: Москва помогает предпринимателям впервые выходить на зарубежные рынки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В прошлом году участники московских экспортных акселераторов заключили контракты на сумму 1,7 миллиарда рублей. Всего при поддержке города выпускниками специализированных программ стали более 600 предпринимателей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Многие компании выходят на зарубежные рынки впервые. Начинающие экспортеры только за прошлый год по итогам акселераторов смогли заключить контракты на сумму свыше 200 миллионов рублей», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Так, московская анимационная студия продала права на показ популярного мультфильма в Объединенных Арабских Эмиратах, предприятие по выпуску реагентов для медицинских исследований и экспресс-тестов начало экспортировать свои изделия в Узбекистан, а производитель косметики еще во время обучения заключил контракт с партнерами из Белоруссии.

Сейчас в столице идет прием заявок на участие в проекте «Экспортеры 2.0». Оставить запрос можно по ссылке.

