Сергей Собянин расширил перечень бесплатных лекарств для сердечников

Принято решение о включении «Инклисирана» в перечень бесплатных лекарственных препаратов, предоставляемых москвичам с гиперлипидемией — высоким уровнем холестерина в крови. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Препарат «Инклисиран» назначается для снижения уровня липопротеинов низкой плотности: он препятствует образованию склеротических бляшек в сосудах. Решение о применении этого лекарства в практике городского здравоохранения было принято по результатам наблюдательного исследования эффективности, проведенного столичным Департаментом здравоохранения в 2023 году.

Программа обеспечения бесплатными лекарствами граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, действует в Москве с 2020 года и включает препараты по 33 международным непатентованным наименованиям.

Лекарства получают пациенты с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, перенесшие инфаркт или инсульт, а также страдающие другими заболеваниями системы кровообращения. В 2023 году бесплатными препаратами обеспечили свыше 169 тысяч москвичей.

Лекарства назначаются лечащим врачом по медицинским показаниям, независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого льготного статуса.

