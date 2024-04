Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московские выпускники получат возможность заранее выбрать профессию, подготовиться и успешно сдать экзамены, поступить в вуз или колледж мечты. Для этого будет использоваться несколько зарекомендовавших себя инструментов, написал Сергей Собянин в своем блоге.

«Во-первых, это практикумы для подготовки к ЕГЭ, которые позволяют выпускникам заниматься в группах, сформированных по уровню знаний школьников, тренироваться, преодолевать страх перед испытаниями и в конечном счете успешно сдавать экзамены», — рассказал Мэр Москвы.

Учащиеся 11-х классов уже к 1 февраля завершают изучение большинства предметов школьной программы. В последние месяцы не менее 40 процентов учебного времени посвящено практической подготовке к ЕГЭ в небольших группах и по индивидуальным учебным планам.

В девятых классах особое внимание уделяется ребятам, испытывающим трудности в изучении математики и русского языка, а также подготовке к сдаче предметов по выбору.

Кроме того, Москва продолжит развивать предпрофессиональные классы, предлагающие углубленную подготовку к будущей профессии. В этом учебном году в школах был внедрен единый стандарт обучения в медицинских, инженерных, предпринимательских, психолого-педагогических, медиа- и ИТ-классах. Он гарантирует ученикам углубленное изучение профильных предметов, обязательные спецкурсы по выбранной специальности, сбалансированные образовательные программы, знакомство с будущей профессией — экскурсии в профильные организации, встречи со специалистами-практиками. Выпускники получат первую профессию на базе колледжа, займутся проектно-исследовательской деятельностью в вузах-партнерах.

«Цель на ближайшие пять лет — создать условия для обучения в предпрофессиональных классах всех направлений в каждом районе Москвы. Неважно, живет ученик в Дегунине или Марьине, в Кунцеве или Метрогородке, — он должен иметь возможность подготовиться к получению профессии инженера или врача максимально близко к дому», — отметил Сергей Собянин.

Город также заботится о том, чтобы учителя имели все возможности для повышения качества преподавания. В помощь им будут внедрять систему индивидуального методического сопровождения, что положительно скажется на эффективности педагогического труда.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI