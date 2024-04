Свыше 12 тысяч участников присоединились к проекту «Академия инноваторов» менее чем за год

Source: MIL-OSI Russian Language News

С июля 2023 года к проекту «Академия инноваторов» присоединились более 12 тысяч разработчиков, ученых и предпринимателей со всей страны. Количество участников продолжает увеличиваться: до 14 июня проводится прием заявок на третий поток программы. Зарегистрироваться на курс и ознакомиться с условиями можно на сайте.

«“Академия инноваторов” нацелена на помощь начинающим предпринимателям и тем, у кого только появилась идея и желание создать технологический стартап. Программой интересуются не только москвичи, но и предприниматели из 78 регионов России, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик», — отметила Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

К непрерывной программе поддержки и развития начинающих предпринимателей можно присоединиться на любом этапе. Ограничений на прием заявок по отраслям нет. При этом возрастной порог снизили до 14 лет, что привлекло внимание молодых предпринимателей: каждому пятому участнику проекта от 18 до 22 лет.

В рамках программы эксперты помогают полностью доработать продукт, найти заказчиков и инвесторов. Для предпринимателей проводят лекции и мастер-классы по различным дисциплинам. В результате участники не только получают теоретические и практические знания и могут задать вопросы экспертам, но и заводят новые знакомства для выгодного партнерства.

Так, разработка москвича Сергея Килеева по комплексному решению для кратного ускорения создания нового сорта семян в будущем способна импортозаместить долю иностранных семян в отрасли и уменьшить ее до 25 процентов к 2030 году. Таких показателей невозможно достичь традиционными методами селекции, так как создание нового сорта сельскохозяйственной культуры занимает от восьми до 12 лет.

Комплекс с автоматизированными системами жизнеобеспечения растений и технологией обратной связи, обеспечивает до семи семенных поколений сельскохозяйственных культур в год. Это в два раза сокращает время создания нового сорта семян.

На демодне основатель проекта получил грант от партнера программы в размере 300 тысяч рублей.

Высокую оценку экспертов получила платформа речевых тренажеров и нейротехнологий в секторе межличностной психологии в интернет-пространстве и виртуальной реальности. Проект SoulTech разработала Евгения Чапайкина. Инновационный подход решает проблему дефицита опыта и навыков социальной и личностной коммуникации у подростков (14–17 лет), студентов (17–24 года) и молодых взрослых (24–35 лет) при помощи виртуального диалогового тренажера на базе искусственного интеллекта.

За время обучения в «Академии инноваторов» Евгения Чапайкина зарегистрировала юридическое лицо, вместе с наставником сформулировала бизнес-модель и расширила команду разработчиков, а также заключила первые соглашения о тестировании проекта.

С начала работы обновленной программы более 35 участников приступили к тестированию своих продуктов на городских и бизнес-площадках, а 55 разработок уже нашли заказчиков. Кроме того, было создано свыше 95 новых технологических компаний, а более 50 команд доработали свои идеи до первого прототипа.

Агентство инноваций Москвы — институт инновационного развития столицы. Организация предлагает линейку программ для бизнеса на разных стадиях — от реализации идеи до момента, когда у компании есть готовый продукт и желание выйти на новые рынки. Ее проекты помогают технологическим компаниям развиваться, тестировать и внедрять свои продукты, привлекать инвестиции, масштабироваться и находить крупных заказчиков.

Агентство объединяет начинающих предпринимателей, стартапы и технологические компании из столицы и других регионов страны. Для тех, кто только собирается открыть свое дело, есть три масштабных проекта: «Лидеры цифровой трансформации», конкурс «Новатор Москвы» и «Академия инноваторов».

