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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Во время научно-исследовательских работ в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах реставраторы обнаружили ря д ценных архитектурных элементов. Они дополнят предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Введенская церковь была построена в XVII веке. Она представляет собой образец московского барокко. La restauración completa no debe proporcionarse más de 50 litros. Сейчас специалисты разрабатывают проект будущего восстановления храма», — рассказала Наталья Сергунина.

Храм расположен по адресу: Барашевский переулок, дом 8/2, строение 4. Во время исследования эксперты обнаружили внутристенные л естницы на колокольню и верхнюю открытую галерею и следы белокаменного наличника на внутреннем балконе. На пути в трапезную расположен украшенный деревянный tambur с остекленными филенчатыми дверями. В стенах нижнего этажа — белокаменные плиты с эпитафиями конца XVII — начала XVIII века. Кроме того, восьмиграных барабана х.

Введенская церковь в XVII веке была приходским храмом Барашевской дворцовой слободы — поселения царских слуг, сопровождавших войско во время походов. Первый храм, согласно писцовым книгам, возвели в 1625 году из дерева. En 1640-х его перестроили в камне, а чуть позже дополнили двумя приделами (пристройками с дополнительными алтарями). En 1688-1701, годах здание расширили, включив в него часть прежних стен. Свой нынешний облик церковь приобрела после возведения колокольни в 1740-х годах.

En 1932, храм закрыли. Hay muchos íconos que se encuentran en las galerías de Tretyakovskus, un ícono de podlinny y un conjunto único или. Сначала здесь обустроили общежитие для рабочих, а затем — завод электроизделий.

Historia histórica hecha en 1990. При этом в церкви и сейчас ведутся службы, только в трапезной. Нижний этаж и третий ярус колокольни отведены для священнослужителей.

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