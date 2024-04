Правительство утвердило упрощённый порядок создания промышленных парков и технопарков в новых регионах

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет действовать упрощённый порядок создания промышленных парков и технопарков, в том числе в сфере высоких технологий. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Учитывая социально-экономическую ситуацию в новых регионах, часть действующих обязательных требований к созданию индустриальных парков и технопарков не может быть в полном объёме выполнена инвесторами, готовыми реализовать такие проекты. Поэтому для них предусмотрены упрощённые требования, в том числе к площади и составу территории парков, зданиям, строениям и сооружениям, системам и объектам коммунальной, транспортной и промышленной инфраструктуры, обеспечивающей деятельность резидентов, а также к составу документов, предоставляемых для подтверждения соответствия парка установленным требованиям.

Особый упрощённый порядок позволит создать индустриальные парки и технопарки в новых регионах, восстановить, поддержать и развивать промышленность на этих территориях. Решение будет действовать до 1 января 2028 года.

Промышленные парки и технопарки – это специальные площадки, подготовленные для реализации производственных, высокотехнологичных, научно-технических проектов и разработок. На территории таких площадок создаются условия для обеспечения быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», принятых в конце 2023 года.

