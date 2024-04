Правительство увеличило объем средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Постановление от 3 апреля 2024 года №419

Документ Постановление от 3 апреля 2024 года №419

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении общего лимита средств на выдачу льготных ипотечных кредитов специалистам, работающим в сфере информационных технологий. Решение поможет большему числу представителей отрасли приобрести жилье на выгодных условиях.

Согласно документу, общий лимит средств в рамках программы увеличен на 200 млрд рублей – с 500 млрд до 700 млрд рублей.

«Благодаря этому по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут еще не менее 15 тысяч айтишников. Их поддержка – значимая часть нашей работы по укреплению кадрового потенциала отрасли», — отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 5 апреля.

Льготная ипотечная программа для сотрудников аккредитованных IT-компаний была запущена Правительством в 2022 году, чтобы поддержать отрасль и создать комфортные условия для ее работников. Взять льготный ипотечный кредит могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет (включительно). Льготная ставка для них составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для покупки жилья в регионах-миллионниках – 18 млн рублей, в остальных – 9 млн рублей. За время реализации программы уже выдано более 56 тыс. таких кредитов на общую сумму порядка 500 млрд рублей.

Постановление подготовлено в рамках реализации Указа Президента «О мерах по обеспечение ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», подписанного 2 марта 2022 года.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 30 апреля 2022 года №805.

