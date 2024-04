Правительство создало подкомиссию по вопросам использования патентов для обеспечения экономической безопасности государства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Правительство РФ создало подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов для обеспечения экономической безопасности государства. Соответствующее постановление разработано Минэкономразвития России по указанию Президента России и заместителя Председателя Совета Безопасности России, а также для повышения эффективности применения статьи 1360 ГК РФ.



Гражданским кодексом и основными договорами в сфере интеллектуальной собственности – Соглашением по торговым аспектам интеллектуальной собственности (ТРИПС), Парижской конвенцией по охране промышленной собственности — предусмотрена возможность использования интеллектуальной собственности для целей национальной безопасности. Решения, направленные на защиту российских граждан от недобросовестных действий иностранных правообладателей неоднократно принимались в последние 3 года.



Создаваемый механизм оптимизирует возможность применения нормы Гражданского кодекса. Подкомиссия будет действовать по принципу «одного окна» для российских компаний, которым иностранные патентообладатели необоснованно отказали в праве использования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.



Постановлением также вносятся изменения в методику определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядка ее выплаты. Платеж составит 0,5% фактической выручки от использования соответствующего технического решения и в соответствии с Указом Президента России № 122 будет осуществляться через специальные рублевые счета типа «О». Их открывает заявитель для перечисления средств за пользование тем или иным патентом.



«Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности предоставляют определенный набор инструментов ограничения прав на объекты интеллектуальной собственности. И в исключительных случаях позволяют использовать их без согласия правообладателя. Это общемировая практика. Тонкая настройка данного механизма в отечественном праве дает возможность достичь общественно значимых целей без ущерба для нормального применения закона, соблюсти баланс интересов и одновременно исполнять свои обязательства в рамках межгосударственных соглашений», — отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов.



В рамках общего порядка Правительство России принимает решения об использовании технологий для нужд национальной безопасности без согласия правообладателя согласно регламенту Правительства. Однако у федерального центра может не быть информации на местах об острой потребности страны в технологиях, закрытых патентами правообладателей из недружественных государств. При этом такие правообладатели прекращают поставки в Россию своей продукции, от которой зависят экономика и простые граждане, отказывают добросовестным российским компаниям, запрашивающим у них лицензии и способным производить дефицитные товары на основе востребованных технологий. Для таких случаев постановлением создается специальный порядок, понятный и прозрачный для российских организаций.



«Для российских производителей будет создан простой и понятный механизм защиты от рисков прекращения поставок и отказов в лицензиях со стороны иностранных правообладателей. В таких случаях подкомиссия сможет предоставлять права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с его уведомлением и с выплатой соразмерной компенсации. Это станет еще одним важным механизмом обеспечения технологического суверенитета», — подчеркнул замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.



В общем порядке механизм получения права пользования чьим-либо патентом выглядит так. Компания, в уставном капитале которой доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований и (или) граждан РФ превышает 75%, обращается к правообладателю с просьбой предоставить ей право использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец. В случае отказа или отсутствия ответа предприниматель обращается в подкомиссию за получением соответствующих прав использования без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.



В процессе подготовки решения проверяются экономические и производственные возможности заявителя для использования запрашиваемой технологии. Кроме того, делается вывод о наличии на российском рынке товаров, в которых уже использованы такие изобретение, полезная модель или промышленный образец, товаров-субститутов. Кроме того, анализируется корректность запрашиваемых патентов для производства предлагаемой продукции, состояние конкуренции и в ряде случаев ценообразование на соответствующем товарном рынке. Особое внимание уделяется значимости технологии для соответствующей отрасли. Если в ходе коллегиальной проверки обращения половина и более органов власти поддерживают предлагаемое решение, оно выносится на рассмотрение подкомиссии.



Согласно Постановлению корректно оформленная заявка, поданная в Минэкономразвития России с соблюдением всех необходимых требований и поддержанная больше чем половиной органов власти, участвующих в рассмотрении, будет представлена подкомиссии в пределах 40 рабочих дней (этот срок может быть продлен не более чем на 30 дней в случае поступления специальной просьбы от одного из органов власти).



Работа подкомиссии позволит восстановить нарушенный действиями недружественных государств баланс интересов во взаимоотношениях правообладателей и пользователей технологий.



Актуальность решения отметил член генсовета «Деловой России», основатель АО «Институт финансового развития бизнеса» Ильдар Шайхутдинов. По его словам, необходимость реализации данного решения назрела уже достаточно давно.



«Время для урегулирования этого вопроса однозначно пришло. За прошедшие два года российские производители так и не получили возможности использовать патенты, и поэтому предложение Минэкономразвития — своевременное и нужное. Но при этом важно было бы предусмотреть определенный механизм защиты от злоупотреблений. В идеале у российского заинтересованного лица для обращения в подкомиссию должно было бы быть письмо в адрес держателя патента с условиями лучшими, чем предлагает Правительство, например, в 1–3% роялти, на которое в течение хотя бы одного месяца не было ответа. В идеале только при наличии таких доказательств, что иностранный патентодержатель не готов вступать в переписку, подкомиссия имела бы право рассматривать обращение. Ставка роялти в 0,5% нам представляется низкой, так как на рынке ставка на действительно востребованные патенты ходит и до 5%, но это очевидно решение в пользу российских производителей, и со стороны Минэкономразвития это понятное предложение. Также, надо помнить про риск, что наши авторы патентов могут столкнуться с зеркальными мерами за рубежом», — прокомментировал Ильдар Шайхутдинов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI