Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 1 апреля 2024 года №777-р

Документ Распоряжение от 1 апреля 2024 года №777-р

Правительство продолжает системную работу над повышением доступности медицинской реабилитации для инвалидов, а также для людей, перенёсших серьёзные заболевания, операции и травмы. В 2024 году на оснащение федеральных медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием из федерального бюджета будет направлено свыше 1,5 млрд рублей. Распоряжение о распределении этих средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства пойдут на дооснащение или переоснащение отделений медицинской реабилитации в 49 организациях федерального уровня в разных регионах страны. Всего будет поставлено более 600 единиц различного современного оборудования, включая специализированное. Это позволит обеспечить качественное восстановительное лечение, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара.

«Продолжим развивать медицинскую реабилитацию для пациентов с разными диагнозами по всей России», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 5 апреля.

Работа по развитию системы реабилитации ведётся в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Этот проект входит в перечень инициатив социально-экономического развития России до 2030 года, который был утверждён Правительством по поручению Президента в 2021 году. Главная цель таких инициатив – повысить качество жизни людей и сделать российскую экономику более современной и гибкой. На обновление реабилитационного оборудования в региональных учреждениях здравоохранения в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено более 7,7 млрд рублей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI