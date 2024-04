Построй карьеру вместе с ПАО «Газпром»

Source: MIL-OSI Russian Language News

4 апреля в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» прошла ярмарка вакансий «Газпром». Компании представили более 150 горящих вакансий для трудоустройства и свыше 120 мест для прохождения практики по всей России. Организатор мероприятия — отдел развития карьеры Дирекции основных образовательных программ СПбПУ. Политех является опорным вузом ПАО «Газпром».

В ярмарке участвовали 28 дочерних обществ и организаций: АО «Газпромбанк», ПАО «ТГК-1», ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром информ», ООО «Газпром телеком», АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», ООО «Сахалинская Энергия», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и другие компании. Карьерные предложения охватывали все направления подготовки от сферы машиностроения до юриспруденции и информационных технологий.

Студенты и выпускники узнавали о предложениях, условиях и заполняли анкеты. За проявленный интерес представители компаний вручали разнообразную сувенирную продукцию: от стандартных блокнотов, магнитов, ручек до необычных антистрессов и брелоков-мультитулов. Некоторые организации подготовили тематические квизы и подарки.

Талантливым специалистам предлагали работу и практику в разных уголках необъятной страны: Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Волгограде, Вологде, Москве, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Пскове, Коми, Мордовии, Смоленске, Твери, ХМАО, Сахалине, ЯНАО.

На стенде мы показываем красочную объёмную книгу, посвящённую проекту “Сахалин-2”. В 3D-формате представлены уникальные объекты нашей компании, в том числе первый в России завод по производству сжиженного природного газа, чтобы студенты наглядно видели, где работают сотрудники , — рассказала начальник отдела по подбору и организации адаптации персонала ООО «Сахалинская Энергия» Екатерина Щапова.

Стенд подготовили и представители Санкт-Петербургского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (СПбРО МООО «РСО»), им помогали бойцы СПбПУ. Студенты спрашивали, как пройти практику в отрядах, узнавали о направлениях деятельности. Особенно их интересовали выезды на различные предприятия России, в том числе ПАО Газпром«.

В этот день были и деловые активности. Так, на совещании представители «Газпром», «РСО Инжиниринг», СПбРО МООО «РСО» и студотрядов СПбПУ обсудили развитие взаимодействия. О сотрудничестве рассказала командир петербургского регионального отделения «РСО» Алёна Чупрова. Об опыте взаимодействия по развитию студенческих отрядов между ООО «РСО Инжиниринг» и профильными вузами России сообщил заместитель генерального директора компании Александр Заболотских. Командир штаба студотрядов СПбПУ Мария Сверчкова представила опыт Политехнического университета по отрядной работе.

На совещании прозвучало много вопросов, связанных с выездами строительных отрядов на сезон. Мы проанализировали предыдущие места работы отрядов, выявили проблемные ситуации, с которыми сталкивались бойцы, и рассмотрели возможности для усовершенствования предстоящих проектов. Совещание проходило в формате обсуждения, каждый участник мог высказаться и внести предложения по дальнейшему взаимодействию , — поделилась Мария Сверчкова.

Участники круглого стола «Проблемы формирования взаимодействия между студентами и организациями. Ожидание — реальность» рассмотрели способы, которые помогут студентам лучше понимать возможности трудоустройства, карьерного развития и взаимодействия с ПАО «Газпром» в процессе обучения в университете.

Вопрос практической подготовки в процессе обучения студентов является неотъемлемой частью учебного процесса. Только через практику можно оценить, насколько эффективно мы подготовили студентов для будущей работы на предприятиях ПАО “Газпром” и его дочерних обществах. Грамотно и правильно организованная практика позволяет студентам с вероятностью почти 70% трудоустроиться в дальнейшем, а при рассредоточенной практике — приступить к работе на предприятии, не прерывая учёбу. Таким образом, студент уже с третьего курса может осознать своё будущее, в процессе обучения развить и углубить свои знания именно в тех областях, которые будут полезны для успешной карьеры , — рассказал куратор проекта «Опорный вуз ПАО „Газпром“» Янис Олехнович, организатор и участник круглого стола.

Мы регулярно получаем запросы от студентов, в том числе во время карьерных консультаций, на прохождение практик и стажировок в дочерних обществах и организациях ПАО “Газпром”. Поэтому такие дни компаний очень актуальны, особенно в преддверии сезона летней практики. 28 работодателей различных сфер деятельности привезли конкретные позиции со всей России для наших институтов. Политехники могут построить карьеру в крупнейшей компании и путешествовать по стране. После мероприятия работодатели поблагодарили наш университет за качество подготовки студентов. Формат ярмарки вакансий в вузе позволяет строить карьеру, не выходя из Политеха , — отметила заведующий сектором содействия трудоустройства отдела развития карьеры Эльвира Туктамышева.

