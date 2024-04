Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 25 по 27 марта в космическом городке Вэнчан, китайской провинции Хайнань прошёл рабочий визит представителей российских университетов и инновационных предприятий с целью расширения сотрудничества в сфере космических технологий. Речь идёт о совместных проектах в части запуска малых космических аппаратов, приёма и передачи данных со спутников, использовании сети наземных станций китайскими школьниками, проведении совместных образовательных программ. Организатором со стороны России стал Фонд содействия инновациям. В делегацию вошли представители Министерства науки и высшего образования РФ, госкорпорации «Роскосмос», СПбПУ, МГУ, компаний Геоскан, «Аэроспейс кэпитал», «СКАНЭКС» и др.

Сотрудничество Политехнического университета с научными кластерами Китая в области космических технологий открывает перед нами уникальные возможности для взаимного обмена знаниями и опытом, а также для совместной работы над передовыми проектами в области космической индустрии. Наша цель — создать плодотворное партнёрство, которое будет способствовать развитию инноваций и прогрессу в сфере космических технологий и исследований , —подчеркнул важность развивающегося сотрудничества проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев.

В Китае подписаны меморандумы о сотрудничестве между Фондом содействия инновациям, администрацией Вэнчана и научно-исследовательским центром «Аэрокосмическая инновационная техника» университета Цинхуа, а также между Фондом содействия инновациям, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и научно-исследовательским центром «Аэрокосмическая инновационная техника».

СПбПУ представил проректор по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов.

Китайскую сторону очень интересует наш опыт работы со школьниками в этой сфере. В рамках программы “Дежурный по планете” Фонда содействия инновациям Высшая школа прикладной физики и космических технологий ИЭиТ, Лаборатория “Промышленные системы потоковой обработки данных” ПИШ ЦИ и Центр по работе с абитуриентами уже в 4 раз проводят конкурс Space Pi , где ежегодно участвует больше 1000 школьников, а проекты ребят реализованы на 5 спутниках Polytech Universe , — рассказал Дмитрий Тихонов.

Китайцы презентовала программу развития космического городка в части инфраструктурных, научных и образовательных проектов. Они представили проект лицея университета Цинхуа, статистику запусков и торговые льготы для совместных предприятий. Аспиранты СПбПУ из КНР выступили со своими научными докладами. Все участники увидели возможности для дальнейшей работы и позитивно оценили визит.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI