Политех и Санкт-Петербургский институт войск национальной гвардии начали сотрудничество

5 апреля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Санкт-Петербургским военным ордена Жукова институтом войск национальной гвардии Российской Федерации. Церемония прошла в рамках выставки передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «ЭкспоТехноСтраж. День передовых технологий».

В торжественной церемонии подписания участвовали ректор СПбПУ Андрей Рудской, командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации Сергей Бураков, начальник Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Андрей Кийко.

Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет способствовать реализации стратегических задач по развитию единого научно-технического и образовательного пространства и, несомненно, позволит повысить эффективность подготовки обучающихся. Сегодня такая совместная работа крайне важна, поскольку через подготовку высококвалифицированных специалистов мы можем напрямую укреплять безопасность нашего государства и обеспечивать его прочную техносферную защиту , — подчеркнул Андрей Рудской.

Соглашение подписано в целях реализации стратегических ориентиров Российской Федерации по развитию единого образовательного пространства, обеспечивающего современное качество непрерывного педагогического образования, осуществления взаимовыгодного сотрудничества в образовательной, методической, научной, экспертной и инновационной сферах, развития системы партнёрства между образовательными организациями высшего образования.

