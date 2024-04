Политехники прошли обучение в Кабардино-Балкарском государственном университете

Source: MIL-OSI Russian Language News

Магистранты Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ прошли обучение в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х. М. Бербекова в рамках сетевой программы «Механика полимерных и композиционных материалов».

В 2023 году прошёл первый набор на магистерскую программу ПИШ СПбПУ «Механика полимерных и композиционных материалов» по направлению подготовки «Прикладная механика». Одним из основных преимуществ программы является её реализация в сетевой форме. Партнёр программы — Кабардино-Балкарский государственный университет.

Программа характеризуется комплексным подходом к исследованию фундаментальных и прикладных проблем производства современных легких и прочных материалов с точки зрения прикладной механики, компьютерного инжиниринга и материаловедения. Также программа позволяет студентам участвовать в инновационных научно-исследовательских проектах, выполняемыми в рамках партнерства с промышленными компаниями на базе лаборатории «Полимерные композиционные материалы» Передовой инженерной школы СПбПУ.

Во втором семестре первого курса магистратуры программа предусматривает обучение студентов на базе КБГУ в рамках модуля, посвященного физикохимии полимерных материалов. Обучение со стороны КБГУ курирует проректор по научно-исследовательской работе Светлана Хаширова и старший научный сотрудник центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий Амина Виндижева.

Преподаватели КБГУ провели для магистрантов ПИШ СПбПУ лекции по дисциплинам «Современные методы исследования полимеров», «Современные проблемы химии и физикохимии высокомолекулярных соединений» и «Технологические комплексы управления производственными процессами получения полимеров и композиционных материалов на их основе».

С 17 по 27 марта прошли практические занятия для магистрантов. Их провели ведущие специалисты Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий (ЦПМАТ) КБГУ, в частности Азамат Жанситов, Азамат Слонов и Альберт Шабаев.

В Центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ построен весь технологический цикл производства полимерных композиционных материалов. В первый день магистрантам провели краткую экскурсию по всему НИЦ, в следующие дни изучали каждый производственный цикл отдельно: синтез полимерных композиционных материалов, исследовали их огнестойкость, механические свойства, методы термического анализа и газовой хроматографии, определяли структуру и состав полимеров.

Занятия проходили с полным погружением в процесс. За дни практики я получил огромный теоретический и практический багаж знаний, который я обязательно буду применять. Все полученные знания остались в голове, а экзамены сданы на “отлично”. Также сотрудники КБГУ пригласили меня и моих одногруппников принять участие в конференции по полимерным композиционным материалам, которая состоится летом , — рассказал магистрант ПИШ СПбПУ Владислав Зайцев.

В течение 10 дней мы слушали лекции, на практике изучали методы получения полимерных материалов и методы исследования их свойств. До нашей поездки нам на протяжении двух месяцев читали дистанционно лекции сотрудники ЦПМАТ и кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений, где рассказали про структуру и свойства полимерных материалов. В Нальчике нам дали большой объем знаний и навыков, и показали на практике методы исследования, смысл которых рассказывали до этого теоретически. Все преподаватели, с которыми мы работали, были очень отзывчивыми и заинтересованными в работе с нами , — поделилась впечатлениями магистрант ПИШ СПбПУ Наталья Грозова.

