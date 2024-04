Подведены итоги кейс-чемпионата Garnet Business Wave 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственном университете управления прошел кейс-чемпионат Garnet Business Wave 2024.

Организаторами выступил кейс-клуб «Garnet» ГУУ в партнерстве с SBS Consulting и ПАО «СИБУР Холдинг».

Свыше 150 студентов из более чем 20 вузов России приняли в нем участие.

«Чемпионат дарит возможность погрузиться в сферу деятельности, проявить себя как аналитик, дизайнер, примерить на себя другие роли, где хочешь попробовать свои силы. Это помогает понять, близка тебе эта профессиональная сфера или нет, а также расти как специалисту», – рассказала главный организатор и руководитель кейс-клуба Лариса Соколова.

В рамках чемпионата прошли финалы стратегической и продуктовой секций, на которых ребята изучали возможность развития судостроительной отрасли и предлагали развитие партнерского продукта.

Победителем стратегической секции стала команда из ГУУ «Дауншифтеры».

«На первой встрече с командой я сказал «нам нужно только 1 место». Моя команда не сильно была уверена в победе, но я в них не сомневался. Организация кейс-чемпионата была на высшем уровне: были предоставлены менторы, объяснение кейса от партнёра и Q&A сессия перед завершением. Однозначно можно оценить на 5+», поделился студент 3 курса ИОМ ГУУ Михаил Зорин.

В рамках продуктовой секции студенты ГУУ в составе команды «Энергосоюз» вошли в число призеров.

«Участие в кейс-чемпионате помогло раскрыть сильные стороны. Это отличная возможность обратиться к чему-то новому, разобраться в поставленной задаче, поработать в команде и определить свою роль в ней. Большим плюсом, на мой взгляд, является обретение полезных знаний в процессе разбора кейса в изначально незнакомой отрасли (нефтегазохимии)», — рассказала студентка 4 курса ИОМ ГУУ Дарья Чиркина.

Победители и призеры получили призы от организаторов кейс-чемпионата.

